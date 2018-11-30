Пятница, 30 Ноября 2018 16:48

АрмИнфо. За последние 20 лет не припомню ни одного случая пререкания между руководством Армении и Арцаха. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян, комментируя критику и.о. премьер-министр Армении Никола Пашиняна в адрес руководства Арцаха в эти дни.

"Явление чрезвычайно тревожное. Чем это обусловлено, и какими мотивами руководствуется премьер затрудняюсь сказать. Но то, что это тревожное и неприятное явление - факт. Хотелось бы, чтобы это больше никогда не повторялось. Это не может не беспокоить", - сказал Согомонян, при этом выразив надежду, что очень быстро это поймут и те, кто всё это начал.

На уточнение, могут ли эти события отразиться на переговорном процессе, представитель офиса второго президента РА констатировал, что сам переговорный процесс настолько чувствительная материя, что нет таких событий, которые не могли бы не отразиться на переговорном процессе. "Прискорбно, но боюсь, что отразится", - заключил Согомонян.

Отметим, что Пашинян обрушился с критикой на власти в Арцаха после того, как ряд высокопоставленных карабахских чиновников жестко отреагировали на высказывание член возглавляемого Пашиняном предвыборного блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна касательно того, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны. Пашинян призвал карабахских чиновников не зарабатывать на этом политических дивидендов, не совать нос во внутриполитические процессы в Армении и заняться своими обязательствами. На следующий день, Пашинян пошел даль и призвал президента Арцаха Бако Саакяна обуздать своих подчиненных.

Более того, Пашинян заявил, что его сын единственный, кто сегодня служит на передовой. По его словам, сыновья ни одного из президентов не служили в Арцахе - сын первого президента отдал долг родине в Тавушской области, а сыновья второго президента Роберта Кочаряна прохлаждались в Минобороны РА.

На это заявление отреагировал сын второго президента Левон Кочарян, который выставил свои фотографии из армии, где также написал, что он служил в таких же условиях, как и другие, и даже ночевал в палатках на полигонах в Памбаке.