Пятница, 30 Ноября 2018 15:40

АрмИнфо.Насколько я помню, до сих пор никаких обсуждений о запрете или разрешении продажи вооружения не было в рамках ОДКБ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с журналистами в Ереване на полях первого пленарного заседания "Лазаревского клуба", отвечая на вопрос о том, насколько соответствует союзническому духу последний военный контракт, подписанный межу Азербайджаном и Беларусью.

"Я не судья Беларуси, но всё, что касается вопросов такого характера, должно по всей вероятности обсуждаться, в том числе и в рамках ОДКБ. Если это выходит за рамки союзнических обязательств, то по этому поводу должны приниматься какие-то решения", - сказал Затулин.

Вместе с тем, российский парламентарий обратил внимание на то, что Азербайджану вооружение продается, а Армении предоставляется. "Я лично считаю, что мы должны принять во внимание озабоченность Армении, тем более, в связи с произошедшим в апреле 2016 года - четырехдневным конфликтом, унесшим много жизней и который был самым крупным нарушением режима прекращения огня, достигнутым при участи России с 1994 года", - подчеркнул он, еще раз добавив, что это его личная точка зрения, которую он отстаивает во всех форматах.

Напомним, что в июне 2018 года стало известно о поставках Беларусью Азербайджану РСЗО "Полонез" и LORA. Азербайджанским СМИ, рассказали, что они были представлены президенту АР Ильхаму Алиеву в ходе открытия очередной военной части. Данные действия дружественной Беларуси вызвали негативную реакцию в Армении.

Кроме того, во время визита Алиева в Беларусь в ноябре текущего года, Минск и Баку подписали новый оружейный контракт.