Пятница, 30 Ноября 2018 14:12

АрмИнфо. Политические силы продолжают представлять свою агитационную программу и убеждать граждан отдать им свой голос.

<Я поговорил с членами своей предвыборной команды и попросил их, особенно Наиру Зограбян, быть корректными и не оскорблять других политических деятелей>. Об этом 29 ноября в ходе агитационной кампании в городе Сисиан заявил глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Он отметил, что каждый имеет право представлять свою предвыборную программу, ее представляет и Царукян. "Естественно, что одной благотворительностью сложно добиться серьезных перемен в стране. Но я считаю, что нет ничего невозможного, ведь были страны находящиеся в весьма плаченом состоянии, самое главное составить эффективную программу и последовательно осуществлять ее", - подчеркнул Царукян.

Он также заметил, что в Армении нет банковской системы как таковой, ее заменяет ломбардная система. "Если человек хочет взять кредит, то он должен что-то заложить - золото или недвижимость. И если цена недвижимости составляет $10 тыс, то ты получишь всего $3 тыс, при этом со ставкой в 10, а то и 14% годовых. Сможешь ты выплатить кредит или нет, банк, при любом раскладе, ничего не теряет. Если кто-то взял кредит, то годовая прибыль при нормальном бизнесе составит не более 6%, а как же ему тогда закрывать кредит под 12% годовых? Получается, что если берешь кредит, то теряешь имущество", - заключил Царукян.

В свою очередь политолог Ара Папяпн в ходе предвыборной кампании партии "Сасна Црер" заявил, что очевидно Никол Пашинян не может быть твердым в вопросе Арцаха, а представители партии "Сасна Црер" могут. Он также отметил, что необходимо сформировать такой парламент, в котором будут силы, которые смогут быть противовесом власти и указывать властям на их ошибки.

В свою очередь Армен Рустамян возглавляющий список партии АРФ "Дашнакцутюн" отметил, что с самого начала предвыборная агитация была развернута неправильно."Если так будет продолжаться и дальше, то скоро возникнет словесная перепалка и страсти накалятся слишком сильно, что несовместимо с теми выборами, о которых мы говорим>, - заявил Рустамян. Также Рустамян заметил, что АРФД не может молчать по поводу вопросов, связанных с безопасностью. По его словам, представители власти отмечают, что у солдат нет нижнего белья, нет достойной еды, и тем самым признают, что у нас ослабленная армия. Он отметил, что если эти заявления являются попыткой выглядеть слабыми в глазах Азербайджана, то надо учесть, что Азербайджан получают информацию не только из заявлений представителей официального Еревана.

Лидер партии "Христианско-народное возрождение" Левон Ширинян накануне также представил свою предвыборную программу в Ванадзоре. Он отметил, что при выборе той или иной политической силы нужно быть очень внимательными, так как хоть в предвыборном списке РПА и появились новые лица, их сущность осталась прежней. Ширинян также заявил, что для развития страны необходим сбалансированный парламент, в котором будут представители различных политических сил. Он также заметил, что возглавляемая им партия является альтернативой, но не оппозицией.

Глава партии "Оринац Еркир" Артур Багдасарян в своем выступлении отметил, что в Армении необходимо внедрить систему медицинского страхования. Он также заявил, что следует отказаться от накопительной пенсионной системы и внедрить институт предоставления материнского капитала.