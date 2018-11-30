Пятница, 30 Ноября 2018 14:07

АрмИнфо. Защита второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании новых обстоятельств представили еще одну жалобу в Апелляционный суд. Как заявил в беседе с журналистами адвокат экс-президента Айк Алумян, речь идет о новых обстоятельствах, возникших после телефонного разговора между главами СНБ и ССС Армении.

Как считает сторона защиты Кочаряна, решение относительно меры пресечения отставного президента судом первой инстанции было принято под воздействием определенного давления. По словам Алумяна, при прослушивании известной телефонной беседы становится ясно, что ходатайство об аресте было представлено в суд первой инстанции с целью заставить дать показание и не преследовало законной цели.

Опять же, по мнению адвоката, для ареста Кочаряна, во-первых, должно быть доказано то, что он по данному делу не должен воспользоваться правом на неприкосновенность. Далее, в случае отказа экс-президенту в данном праве должен был быть обсужден вопрос о том, имеется ли на самом деле обоснованное подозрение в том, что Кочарян совершил инкриминируемые ему преступления. Впрочем, по словам адвоката, обоснованного подозрения также недостаточно для его ареста. Обвинение должно доказать, что в случае нахождения Кочаряна на свободе он может скрываться от правосудия или иным образом препятствовать его осуществлению.

Отвечая на ремарку о том, что очередная жалоба защиты на основании новых обстоятельств может считаться необоснованной, поскольку прослушивание данного разговора может быть рассмотрено как незаконное доказательство, Алумян ответил: "Нет судебного вердикта, по которому можно было сказать, что прослушка была незаконной".

Напомним, что Роберт Кочарян обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Еще до ареста (28 июля) Кочарян назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. Ранее Следственный комитет Армении отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна о предоставлении второму президенту Армении процессуального статуса потерпевшего в рамках расследуемого в СК дела об обнародовании записи телефонного разговора между главами СНБ и ССС республики.

Кассационный суд 15 ноября аннулировал решение Апелляционного суда об отмене меры пресечения в виде ареста в отношении Роберта Кочаряна и направил дело в тот же суд для нового рассмотрения. Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится 3 декабря. Генпрокуратура Армении настаивает на аресте Кочаряна.