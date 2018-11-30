Пятница, 30 Ноября 2018 14:06

АрмИнфо.Пока какой-либо обеспокоенности относительно доверия к Центральной избирательной комиссии и к территориальным избрикомам в процессе предвыборной кампании в Армении не наблюдалось. Об этом говорится в промежуточном отчете долгосрочной наблюдательской миссии БДИПЧОБСЕ, осуществляющей мониторинг за электоральными процессами в Армении к внеочередным парламентским выборам 9 декабря.

Согласно отчету, не наблюдается также обеспокоенности в связи с регистрацией кандидатов в депутаты. Наблюдатели замечают, что при регистрации кандидатов была соблюдена 25% половая квота. Однако, согласно отчету, во время различных встреч была выражена обеспокоенность в связи с нарушением тайны личных данных при публикации со стороны ЦИК подписанных избирательных списков.

Наблюдатели также заметили, что предвыборная кампания официально началась 26 ноября, однако досрочная агитация не запрещается. Однако в ходе некоторых встреч с наблюдателями была выражена обеспокоенность в связи с возможностью использования административного ресурса, подкупом и давлением на избирателей особенно в сельских общинах. Большая часть участников этих встреч выразила обеспокоенность в связи с нетерпимостью и провокационной риторикой, особенно в социальных

сетях. Миссия также подчеркивает, что предвыборная агитация со стороны должностных лиц параллельно с выполнением ими служебных полномочий запрещается. В отчете подчеркивается, что некоторые политические силы в СМИ и в ходе встреч с наблюдателями подчеркнули, что визит и.о.премьера Никола Пашиняна в Гегаркуникскую область 19 ноября является злоупотреблением административными ресурсами.

В отчете отмечается, что медийная среда многообразна, однако СМИ воспринимаются, как придатки политических сил, в том числе и Общественное телевидение. По мнению экспертов, помимо СМИ площадкой для получения политической информации и дебатов служат и социальные сети, в частности, это касается Facebook. Меж тем, согласно отчету, Общественное телевидение, которое финансируется госбюджетом, воспринимается, как провластное СМИ. Некоторые участники встреч с представителями миссии БДИПЧОБСЕ также констатировали, что общественный дискурс не является благоприятным в плане озвучивания критики в адрес властей и, в частности, и.о. премьера Пашиняна.