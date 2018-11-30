Пятница, 30 Ноября 2018 13:38

АрмИнфо. Арест владельца телеканала "H2", предпринимателя Самвела Майрапетяна, обвиняемого в содействии при получении взятки, продлен ещё на два месяца. Судья ереванского Суда общей юрисдикции Анна Матевосян 29 ноября, удовлетворила ходатайство следователя Специальной следственной службы (ССС) Армении и на два месяца продлила ареста Майрапетяна.

Адвокат предпринимателя Карен Батикян считает решение суда незаконным и безосновательным. Сторона защиты обвиняемого собирается обжаловать решение в Апелляционном суде. Адвокаты Майрапетяна заявляют о том, что их подзащитный страдает болезнью, которая несовместима с арестом.

Напомним, Самвелу Майрапетяну 9 октября было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Республики Армения (содействие в получении взятки). Ранее Генеральная прокуратура отказала в ходатайстве по изменению меры пресечения Самвела Майрапетяна под личное поручительство. Как отмечали его адвокаты, когда все внутригосударственные правовые ресурсы Армении будут исчерпаны, адвокаты обратятся в Европейский суд по правам человека. Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну. Он занимается строительством элитной недвижимости, является президентом компании "Тойота Ереван", ему принадлежит телекомпания H2.