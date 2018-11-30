Пятница, 30 Ноября 2018 11:17

АрмИнфо.По факту перестрелки в ереванском административном районе Канакер-Зейтун и ранения двух человек возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении.

Согласно информации, по предварительным данным, перестрелка произошла вечером 29 ноября, во дворе одного из зданий по ереванской улице Закария Канакерци. Два человека получили огнестрельное ранение и были госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства и незаконному хранению оружия. Предварительное следствие продолжается, предпринимаются действия для выявления лица (лиц), совершившего преступление", - сообщает следственный орган.