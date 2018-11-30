Пятница, 30 Ноября 2018 10:47

АрмИнфо. Председатель комиссии РА по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших , и.о. министра обороны РА Давид Тоноян принял родителей попавшего в июне с.г. в азербайджанский плен жителя села Бердаван Тавушской области, гражданина РА Карена Казаряна.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, в ходе встречи родители выразили беспокойство по поводу возможного обострения состояния здоровья их сына, в очередной раз напомнив, что после прохождения обязательной военной службы в период 2004-2006гг.

К.Казарян не служил в ВС РА.

В свою очередь Д. Тоноян отметил, что армянская сторона интенсивно работает в направлении возвращения К.Казаряна в Армению, сотрудничая как с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, так и с делегацией международного Комитета Красного Креста.

Вместе с тем, и.о. министра обороны выразил надежду, что власти Азербайджана вопрос возвращения Карена Казаряна на родину будут рассматривать в гуманитарном контексте, а не в рамках обмена военнопленными противоборствующих сторон.

Отметим, что 15 июня азербайджанские СМИ сообщили о том, что в Газахском районе была пресечена попытка проникновения "диверсионной группы с армянской стороны, а один из членов группы по имени Карен Казарян (1984 г.р.) был взят в плен". Меж тем, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян реагируя на эту информацию сообщил, что житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян (1984 г.р.) не служит и никогда не служил в ВС РА. В свою очередь в Полиции Армении также назвали дезинформацией сообщение азербайджанской стороны. "Карен Казарян является жителем приграничного села Бердаван Тавушской области Армении и не имеет никакого отношения к военной службе. У него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медицинском учреждении. В настоящее время уточняются обстоятельства того, как Карен Казарян оказался на территории Азербайджана ", - написал на своей странице в Facebook экс-руководитель пресс-службы Полиции Армении Ашот Агаронян. Напомним, что 13 ноября пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян заявила, что вопрос возвращения Казаряна находится в повестке Еревана.