Четверг, 29 Ноября 2018 19:45

АрмИнфо. Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится 3 декабря. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

Алумян отметил, что сегодня он не успел закончить представление жалобы и продолжит ее на следующем заседании. На сегодняшнем заседании также присутствовал Генеральный прокурор РА Артур Давтян.

Отметим, что рассмотрение дела по определению меры пресечения в отношении Кочаряна началось 27 ноября. Напомним, что Кассационный суд 15 ноября аннулировал решение Апелляционного суда об отмене меры пресечения в виде ареста в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и направил дело в тот же суд для нового рассмотрения. Напомним, что генпрокурор Артур Давтян потребовал для Кочаряна применения меры пресечения в качестве ареста. Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. Он не признает выдвинутые против него обвинения, считая их политически мотивированными.