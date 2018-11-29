Четверг, 29 Ноября 2018 19:35

АрмИнфо. В последнее время ходит много разговоров о том, что мы ухудшили наши отношения с нашими партнерами из ОДКБ, но это не так. Об этом 29 ноября заявил и.о. премьер-министра Армении, глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян, во время предвыборной агитации в городе Севан.

“Дело в том, что мы всего лишь зафиксировали то плачевное положение, в котором находится Армения. Такое положение в этой организации мы получили в наследство от прошлых властей и мы не намерены далее молчать о жизненно важных вопросах, связанных с нашей безопасностью. Мы считаем очень важным, чтобы будучи в ОДКБ мы уточнили наши обязательства перед нашими партнерами и уточнить обязательства наших партнеров перед нами. Также нам следует уточнить наши обязанности перед структурой и обязанности структуры перед нами”, - подчеркнул и.о. премьер-министра.

Пашинян отметил, что новые власти поднимают эти вопросы для улучшения и развития отношений Армении с партнерами страны. “Если мы перестанем поднимать эти вопросы, то ситуация станет еще более запущенной, и мы столкнемся с более серьезными проблемами. Вопрос генсека ОДКБ не является самым важным, он не слишком значимый. Гораздо важнее вопросы, обсуждаемые в этом контексте. Мы намерены последовательно защищать интересы Армении, армянского народа и безопасность Арцаха”, - подчеркнул и.о. премьера.

Пашинян также коснулся переговорного процесса по урегулированию карабахского вопроса. “Что касается переговорного процесса по урегулированию арцахского конфликта, мы его не приостанавливали. Напротив, мы за прошедшее время зафиксировали достижения в переговорах, результатом чего является относительное спокойствие на границе. И режим прекращения огня за последние 15 лет не соблюдался так, как сейчас”, - подчеркнул и.о. премьера.

Пашинян меж тем сказал о главном в этом контексте: “Все дело в том, что у нас и Азербайджана различные подходы к решению проблемы Карабаха. Мы отмечали, что мы готовы вести переговоры по исключительно мирному урегулированию данного конфликта, но я также отмечал, что я могу вести переговоры от имени Армении, но не от имени Арцаха. Во времена правления прежних властей, Карабах выбыл из переговорного процесса, что является нашей серьезной внешнеполитической оплошностью. И мы считаем, что для решения данного вопроса необходимо, чтобы Карабах вернулся за стол переговоров”.