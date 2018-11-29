Четверг, 29 Ноября 2018 18:29

АрмИнфо. Во второй половине 19 века, в предверии начала интенсификации мировой торговли и первых признаков глобализации, отказавшись от традиционной политики изоляционизма, Япония пошла по пути активного развития человеческого капитала, сопровождающегося существенным ростом уровня образования, создавая тем самым крепкую основу для беспрецедентного технологического скачка. Преодолев невзгоды и трагедии, страна, не имеющая никаких существенных природных ресурсов, успешно вышла в лидеры мировой экономики, показав пример стойкости и исключительной восточной мудрости - пример, желанный для современной Армении.А первые серьезные непосредственные контакты между Арменией и Японией начали формироваться лишь после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года, когда Япония протянула нам щедрую руку помощи. И уже через четыре года между ставшей независимой Арменией и Японией были установлены дипломатические отношения. «Четверть века – достаточный исторический отрезок времени. Мы прошли вместе долгий путь и добились немалого в развитии наших контактов», прокомментировал в интервью АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Армении Джун Ямада. «В связи с этим четвертьвековым общим юбилеем, я хочу поздравить армянский народ, которому удалось с честью преодолеть колоссальные трудности, выпавшие на его долю после обретения независимости, и вывести страну на путь стабильного развития и международного признания достигнутых успехов», - сказал начиная беседу Посол.

Г-н Ямада, как бы Вы оценили уровень межгосударственных отношений между Арменией и Японией?

Скажу, что отношения между нашими странами развивались очень успешно и гладко. Но, конечно, имея в виду наш нереализованный потенциал, еще надо будет много и серьезно поработать обеим сторонам. Между странами сформирована хорошая договорная база, позволяющая развивать контакты во многих направлениях. Последнее соглашение касалось стимулирования и защиты взаимных инвестиций, позволяющее существенно модернизировать эту сферу. Наш парламент единодушно поддержал этот документ. Сейчас соглашение находится на ратификации в Национальном Собрании Армении. Мы понимаем, что в последнее время ваши депутаты были очень заняты и поэтому не успели заняться этим соглашением. Надеемся что после выборов новый состав парламента в краткие сроки рассмотрит и одобрит это важное для наших стран соглашение.

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Г-н Посол, в контексте наших внутриполитических событий Япония выражала намерение присоединиться к международному содействию нашей стране в проведении досрочных парламентских выборов. Об этом также было заявлено в рамках визита главы МИД Японии в РА. Что делается в этом направлении и каковы ожидания официального Токио от этих выборов?

Во время сентябрьского визита министр ИД нашей страны г-н Коно объявил, что Япония присоединится к усилиям международного сообщества по поддержке досрочных выборов в Национальное Собрание, которые, как мы считаем, будут иметь решающее значение для демократического развития Армении. Как посол Японии считаю за честь поддержать и стать свидетелем нового этапа развития Армении. Ваша страна, кажется, действительно находится в преддверии нового, особого этапа своей богатой и долгой истории.