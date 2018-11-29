Четверг, 29 Ноября 2018 18:33

АрмИнфо.Обвинения в адрес правительства, что в Армении нет инвестиционных программ, беспочвены, заявил и.о. премьер-министра Армении, глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян, во время предвыборной агитации в Гаваре.

"Когда я был избран премьер-министром, мне сообщили, что есть один бизнесмен, который хочет ввозить в Армению семена хлопка и намерен в экспериментальном порядке засеять хлопком земли в Армавирской области. Но у него возникли какие-то таможенные проблемы. Я добился того, чтобы данные семена были ввезены в Армению, и в Армавриской области посеяли семена хлопка и результат был положительны. Этот бизнесмен намерен осуществить инвестиции в селе Цовазард с тем, чтобы там открыли текстильную фабрику, где из хлопка будут изготавливать нити. Согласно программе данная фабрика начнет работать уже в январе и откроется 400-600 рабочих мест", - отметил Пашинян.

"У меня в руках список инвестиционных программ на общую сумму $589 млн, мы сделаем все возможное, чтобы они были осуществлены. Я надеюсь, что все это приведет к экономической революции в Армении и поможет гражданам преодoлеть бедность", - отметил Пашинян.

Пашинян отметил, что у правительства есть несколько задач, которые стоят на повестке дня - развитие армии и системы безопасности в стране, а также экономическая революция. "Одной из первоочередных задач нашего правительства является также справедливое разрешение арцахского вопроса, международное признание народа НКР, и полное искоренение бедности", - подчеркнул Пашинян.

И.о. премьер-министра также отметил, что в его адрес звучат обвинения в связи с тем, что при новом правительстве в Армении закрылось два крупных завода - Алавердийский металлургический комбинат, а также рудник Амулсарский проект. "Я уже не раз отмечал, что закрытие завода связано с закрытием рудника в Техуте. Но мы надеемся, что в скором времени рудник в Техуте вновь начнет работать и завод снова будет задействован, или же будут осуществлены нвестиции в создание нового современного предприятия. Мы также воскресили программу строительства гидроэлектростанции в Ереване. Что же касается эксплуатации рудника в Амулсаре, то проект будет приемлем в том случае, если международная экспертиза подтвердит, что эксплатация месторождения безопасна для водного бассейна Севан и винвод Джермука", - подчеркнул и.о. премьера.