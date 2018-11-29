Четверг, 29 Ноября 2018 18:30

АрмИнфо.Находящийся с официальным визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян посетил землю Саксония-Анхальт.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян в Магдебурге провел встречу с премьер-министром Саксонии-Анхальт Райнером Хазелофом. Последний подчеркнул, что у Саксонии-Анхальт тесные связи с Арменией, и уже есть функционирующие соглашения о взаимодействии. "Подписываемое сегодня соглашение также будет способствовать углублению нашего сотрудничества в таких областях как наука и образование", - подчеркнул Хазелоф.

В свою очередь Саркисян констатировал, что Германия вносить весомый вклад во всемирную культуру. "Армения и Саксония-Анхальт хорошие друзья. Мы высоко ценим существования здесь центра "Месроп", которое является небольшим, но очень важным нашим присутствием в Германии. Убежден, что вместе можем еще больше углубить наше взаимодействие, так как имеются хорошие основы для этого", - сказал президент Армении.

Саркисян также пригласил физика Хазелофа посетить Армению, посмотреть одну из первых в мире обсерваторий, имеющая более 4000-летнюю историю.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества в сферах науки, образования и культуры. Саркисян подчеркнул, что Армения также проявляет интерес к вопросам, связанным с экологией. Он выразил убеждение, что опыт Германии в сфере "Зеленой науки" будет полезен Армении.

Президент Армении также посетил Университете Отто фон Герике и ознакомился с деятельностью лабораторий, функционирующих в учреждении.

В присутствии Саркисяна и Хазелова между Ереванским государственным медицинским университетом и Университетом Отто фон Герике было подписано соглашение о сотрудничестве.