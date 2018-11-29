Четверг, 29 Ноября 2018 18:19

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) открыл свой 69-ый филиал – “Тигран Мец”. Филиал расположен в здании железнодорожного вокзала Еревана по адресу: Проспект Тиграна Меца 86. Благодаря удобному расположению клиенты Банка, а также прибывающие и отбывающие пассажиры вокзала и станции метро “Сасунци Давид” смогут воспользоваться всем спектром услуг и продуктов, предоставляемых Банком ВТБ (Армения):

- оформление депозитных и кредитных продуктов

- пополнение счетов

- осуществление денежных переводов

- оплата коммунальных платежей

- консультации сотрудников Банка и т.п.

Новый современный филиал оснащен зоной самообслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, что позволит клиентам осуществлять транзакции по снятию наличных и пополнению банковских/карточных счетов, депозитов, погашению кредитов и оплаты коммунальных и иных услуг. Филиал будет работать в специфическом режиме: с понедельника по пятницу с 09:15-19:45 и в субботу с 11:00-15:00.

В день открытия филиала клиентов ждал сюрприз – они непосредственно в этот день на месте имели возможность воспользоваться предложением Банка по потребительским кредитам и подать заявку на получение “Новогоднего” кредита за процентную ставку 9% за первые 3 месяца обслуживания. Кроме этого первые клиенты новооткрытого филиала получили карты категории MasterCardGold с бесплатным годовым обслуживанием за первый год.

Открытие филиала “Тигран Мец” прошло в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали Генеральный директор-Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) ИванТелегин, Посол РФ в РА Сергей Копыркин, Генеральный директор ЗАО “ЮКЖД" Сергей Валько. В присутствии гостей и клиентов Банка прошла церемония перерезания ленты.

Посол Копыркин поздравил Банк ВТБ (Армения) с расширением: «Этот филиал примечателен своим знаковым историческим местоположением – железнодорожный вокзал Еревана, и фактом плодотворного сотрудничества с ещё одной российской компанией – ЮКЖД».

Иван Телегин в свою очередь отметил, что сегодня филиальная сеть пополнилась еще одним филиалом – “Тигран Мец” и пригласил всех воспользоваться современными технологичными услугами и продуктами в новом уютном помощении банка. «На наш взгляд, филиал, находящийся в столь многолюдном месте, станет популярным как среди действующих клиентов Банка, так и новых. За содействие в открытии филиала “Тигран Мец” хочу выразить особую благодарность руководству ЮКЖД. Должен заметить, что наше сотрудничество не ограничилось лишь открытием филиала: так же было осуществлено оформление нового электропоезда ЗАО «ЮКЖД» по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван, который работает в формате экспресса под брендом ВТБ», - подчеркнул глава Банка.

Генеральный директор ЮКЖД Сергей Валько почдчеркнул, что расширение спектра предоставляемых гражданам услуг на железной дороге в том числе с участием партнеров компании является одним из приоритетов ЮКЖД. «Я рад приветствовать инициативу Банка ВТБ (Армения) открыть филиал на территории главной железнодорожной станции страны. Уверен, что реализация данного проекта будет способствовать удовлетворению спроса клиентов Банка и повышению комфорта пользующихся услугами железной дороги граждан Армении и ее гостей», - сказал Валько.