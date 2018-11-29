Четверг, 29 Ноября 2018 17:50

АрмИнфо. Празднование 98-летия Советизации Армении переросло в потасовку между армянскими коммунистами и сторонниками европейской интеграции Армении.

Так, сегодня члены Коммунистической партии Армении, вместе с представителями Объединенной прогрессивной коммунистической партии Армении и партии "Социалистический путь" по традиции решили отпраздновать День советизации Армении.

Однако, мероприятие было омрачено действиями сторонников европейской интеграции, во главе с сопредседателем Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном.

После церемонии возложения коммунистами цветов к памятнику председателя Бакинской коммуны, Степану Шаумяну, расположенному недалеко от Площади Республики, а также к двум мемориалам бойцов Красной Армии, к ним подошли сторонники европейской интеграции во главе с Хазмаляном, которых сопровождала полиция.

Сторонники европейской интеграции пришли с баннерами, призывающими вывести 102-ую российскую военную базу с территории РА, на баннерах также были надписи, что "Красная Армия не освободила, а оккупировала Армению".

Эти действия сподвижников Хзмаляна вызвали негативную реакцию коммунистов. Между двумя силами произошла потасовка, последних уже разнимала полиция. Однако, инцидент этим не исчерпал себя, "капитулировавшие" проевропейские силы, понесшие поражение от коммунистов, решили направиться к посольству России и передать ноту протеста в связи с годовщиной "оккупации", однако к ним никто не вышел.

Коммунисты также не остановились на "победе" и преследовали участников проевропейского шествия во главе с Хзмаляном до посольства России. Там же произошла еще одна перепалка между сторонами, и коммунисты оттеснили участников движения Хзмаляна к зданию мэрии Еревана, и через некоторое время силы разошлись по домам.