|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится 3 декабря.
|Пашинян: Мы не намерены более молчать о жизненно важных вопросах безопасности и не приостанавливали переговорный процесс по Карабаху
|Ара Баблоян награжден орденом "Содружество" МПА СНГ
|Никол Пашинян: Заявления о том, что в Армении нет инвестиционных программ не соответствуют действительности
|Армен Саркисян посетил землю Саксония-Анхальт
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал “Тигран Мец” в здании железнодорожного вокзала
|Празднование 98-летия Советизации Армении переросло в потасовку между армянскими коммунистами и сторонниками европейской интеграции РА
|Никол Пашинян: Под снежной лавиной нашли погибшего солдата-контрактника
|Мнацаканян: В свете враждебного настроя Азербайджана и Турции, Иран является важным связующим звеном для Армении
|Иранская компании "Варан Парто Дарман", предоставляющая услуги по лучевой терапии, готова ежегодно бесплатно лечить 60 армянских пациентов
|Мнацаканян: Армения стремится поднять на еще больший уровень отношения с Израилем
|Никол Пашинян: Людям, работающим в оптимизируемых военных комиссариатах, будет предложена другая работа в ВС Армении
|Жители села Зангакатун Араратской области Армении, пострадавшие от обстрелов со стороны противника, получат государственное содействие
|Никол Пашинян: Я призываю президента Арцаха утихомирить своих подчиненных
|Благодаря Фонду «Степана Гишяна» в Сюнике расширяется производство по переработке местного сырья
|В Армении будет объявлен зимний призыв на действительную военную службу
|В Ширакской и Лорийской областях Армении день 7 декабря объявлен нерабочим
|Пострадавшие от природных катаклизм фермеры ряда областей Армении получат государственное содействие
|Lydian получила возможность провести подготовительные зимние работы в Амулсаре
|Землепользователи 37 приграничных сел Армении получат государственное содействие
|Пашинян: За пять лет Армения должна потратить на модернизацию ВС $2,5 млрд
|В Полиции Армении представили общее число избирателей, имеющих право участвовать в выборах
|Судебное заседание главы партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян против Сержа Саргсяна и РПА состоится 29 ноября 2018 года
|Комитет по иностранным делам Сената США отложил голосование по кандидатуре нового посла в Азербайджане
|Продолжается судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна
|Новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили
|Армен Саркисян в Берлинском Концертхаусе присутствовал на концерте, посвященном 115-летию Арама Хачатуряна
|МО: Военнослужащие ВС Армении, в том числе и солдаты - срочники, свободны в своем выборе в ходе голосования на предстоящих выборах
|Президент РА: Для Армении интересны и поучительны традиции и культура парламентской демократии Германии
|Президент РА: Армения считает Германию политическим и экономическим партнером и дружественной страной
|Армен Папикян назначен послом Республики Армения в Австрии
|Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Немецкий банк развития дополнительно предоставят 6,8 млн евро Фонду природы Кавказа
|Генпрокуратура: опальный генерал Микаэл Арутюнян все еще не обнаружен
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна продолжится завтра
|Арман Киракосян назначен послом РА в Великобритании и Северной Ирландии
|Пашинян: Манвел Григорян "готов пожертвовать" государству 5 млрд драмов
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Низкие процентные ставки по кредитам, агрострахование, а также новая культура взаимодействия политических сил: предвыборную агиткампанию продолжили ОЕК, ППА и "Просвещенная Армения"
|Никол Пашинян: Перекрывая дорогу, имеющую стратегическое значение, мы не способствуем быстрому освобождению Казаряна из плена
|Брат третьего президента Армении "согласился пожертвовать" $30 млн государству"
|Никол Пашинян отказал Вигену Саркисяну
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го ноября
|Гендиректор Beeline принял участие в международном форуме <Навыки для бизнеса, бизнес для навыков>
|Арарат Мирзоян: У представителей РПА нет никаких оснований обвинять власть в том, что в ходе предвыборной агитации у политических сил неравные условия
|Экс-глава Таможенной службы Армении "решил" подарить гостиничный комплекс "Голдэн палас" государству
|Председатель НС и специалисты Минздрава Туркменистана обсудили перспективы взаимодействия
|Арарат Мирзоян обсудил с Лукашенко вопрос генсека ОДКБ
|В Армении задержан гражданин Конго
|Армен Саркисян предпринимателям из Германии: Армения - единственная страна, которая имеет глубокие отношения и с Востоком, и с Западом
|Глава наблюдательской миссии СНГ: Существуют все предпосылки для проведения в Армении демократических выборов
|Офис Роберта Кочаряна о заявлении Пашиняна: Пустословие и клевета, характерные предвыборному периоду, также должны иметь свои границы
|Ванецян: Мужчина, попытавшийся проникнуть в здание правительства и подорвать гранату, состоит на учете в психиатрической клинике
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|Наметился примерный круг заказчиков телефонного прослушивания глав СНБ и ССС, но следствию нечего им предъявить
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АрмИнфо. Празднование 98-летия Советизации Армении переросло в потасовку между армянскими коммунистами и сторонниками европейской интеграции Армении.
Так, сегодня члены Коммунистической партии Армении, вместе с представителями Объединенной прогрессивной коммунистической партии Армении и партии "Социалистический путь" по традиции решили отпраздновать День советизации Армении.
Однако, мероприятие было омрачено действиями сторонников европейской интеграции, во главе с сопредседателем Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном.
После церемонии возложения коммунистами цветов к памятнику председателя Бакинской коммуны, Степану Шаумяну, расположенному недалеко от Площади Республики, а также к двум мемориалам бойцов Красной Армии, к ним подошли сторонники европейской интеграции во главе с Хазмаляном, которых сопровождала полиция.
Сторонники европейской интеграции пришли с баннерами, призывающими вывести 102-ую российскую военную базу с территории РА, на баннерах также были надписи, что "Красная Армия не освободила, а оккупировала Армению".
Эти действия сподвижников Хзмаляна вызвали негативную реакцию коммунистов. Между двумя силами произошла потасовка, последних уже разнимала полиция. Однако, инцидент этим не исчерпал себя, "капитулировавшие" проевропейские силы, понесшие поражение от коммунистов, решили направиться к посольству России и передать ноту протеста в связи с годовщиной "оккупации", однако к ним никто не вышел.
Коммунисты также не остановились на "победе" и преследовали участников проевропейского шествия во главе с Хзмаляном до посольства России. Там же произошла еще одна перепалка между сторонами, и коммунисты оттеснили участников движения Хзмаляна к зданию мэрии Еревана, и через некоторое время силы разошлись по домам.
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится 3 декабря.
|Пашинян: Мы не намерены более молчать о жизненно важных вопросах безопасности и не приостанавливали переговорный процесс по Карабаху
|Ара Баблоян награжден орденом "Содружество" МПА СНГ
|Никол Пашинян: Заявления о том, что в Армении нет инвестиционных программ не соответствуют действительности
|Армен Саркисян посетил землю Саксония-Анхальт
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал “Тигран Мец” в здании железнодорожного вокзала
|Празднование 98-летия Советизации Армении переросло в потасовку между армянскими коммунистами и сторонниками европейской интеграции РА
|Никол Пашинян: Под снежной лавиной нашли погибшего солдата-контрактника
|Мнацаканян: В свете враждебного настроя Азербайджана и Турции, Иран является важным связующим звеном для Армении
|Иранская компании "Варан Парто Дарман", предоставляющая услуги по лучевой терапии, готова ежегодно бесплатно лечить 60 армянских пациентов
|Мнацаканян: Армения стремится поднять на еще больший уровень отношения с Израилем
|Никол Пашинян: Людям, работающим в оптимизируемых военных комиссариатах, будет предложена другая работа в ВС Армении
|Жители села Зангакатун Араратской области Армении, пострадавшие от обстрелов со стороны противника, получат государственное содействие
|Никол Пашинян: Я призываю президента Арцаха утихомирить своих подчиненных
|Благодаря Фонду «Степана Гишяна» в Сюнике расширяется производство по переработке местного сырья
|В Армении будет объявлен зимний призыв на действительную военную службу
|В Ширакской и Лорийской областях Армении день 7 декабря объявлен нерабочим
|Пострадавшие от природных катаклизм фермеры ряда областей Армении получат государственное содействие
|Lydian получила возможность провести подготовительные зимние работы в Амулсаре
|Землепользователи 37 приграничных сел Армении получат государственное содействие
|Пашинян: За пять лет Армения должна потратить на модернизацию ВС $2,5 млрд
|В Полиции Армении представили общее число избирателей, имеющих право участвовать в выборах
|Судебное заседание главы партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян против Сержа Саргсяна и РПА состоится 29 ноября 2018 года
|Комитет по иностранным делам Сената США отложил голосование по кандидатуре нового посла в Азербайджане
|Продолжается судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна
|Новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили
|Армен Саркисян в Берлинском Концертхаусе присутствовал на концерте, посвященном 115-летию Арама Хачатуряна
|МО: Военнослужащие ВС Армении, в том числе и солдаты - срочники, свободны в своем выборе в ходе голосования на предстоящих выборах
|Президент РА: Для Армении интересны и поучительны традиции и культура парламентской демократии Германии
|Президент РА: Армения считает Германию политическим и экономическим партнером и дружественной страной
|Армен Папикян назначен послом Республики Армения в Австрии
|Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Немецкий банк развития дополнительно предоставят 6,8 млн евро Фонду природы Кавказа
|Генпрокуратура: опальный генерал Микаэл Арутюнян все еще не обнаружен
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна продолжится завтра
|Арман Киракосян назначен послом РА в Великобритании и Северной Ирландии
|Пашинян: Манвел Григорян "готов пожертвовать" государству 5 млрд драмов
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Низкие процентные ставки по кредитам, агрострахование, а также новая культура взаимодействия политических сил: предвыборную агиткампанию продолжили ОЕК, ППА и "Просвещенная Армения"
|Никол Пашинян: Перекрывая дорогу, имеющую стратегическое значение, мы не способствуем быстрому освобождению Казаряна из плена
|Брат третьего президента Армении "согласился пожертвовать" $30 млн государству"
|Никол Пашинян отказал Вигену Саркисяну
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го ноября
|Гендиректор Beeline принял участие в международном форуме <Навыки для бизнеса, бизнес для навыков>
|Арарат Мирзоян: У представителей РПА нет никаких оснований обвинять власть в том, что в ходе предвыборной агитации у политических сил неравные условия
|Экс-глава Таможенной службы Армении "решил" подарить гостиничный комплекс "Голдэн палас" государству
|Председатель НС и специалисты Минздрава Туркменистана обсудили перспективы взаимодействия
|Арарат Мирзоян обсудил с Лукашенко вопрос генсека ОДКБ
|В Армении задержан гражданин Конго
|Армен Саркисян предпринимателям из Германии: Армения - единственная страна, которая имеет глубокие отношения и с Востоком, и с Западом
|Глава наблюдательской миссии СНГ: Существуют все предпосылки для проведения в Армении демократических выборов
|Офис Роберта Кочаряна о заявлении Пашиняна: Пустословие и клевета, характерные предвыборному периоду, также должны иметь свои границы
|Ванецян: Мужчина, попытавшийся проникнуть в здание правительства и подорвать гранату, состоит на учете в психиатрической клинике
|Баблоян: В вопросе Арцаха среди нас не должно быть черных, красных, белых или зеленых
|Наметился примерный круг заказчиков телефонного прослушивания глав СНБ и ССС, но следствию нечего им предъявить
|Айк Саносян: Джавахкское направление в политике новых властей Армении представлено не очень отчетливо
|В Авазе начала свою работу международная конференция министров транспорта Лапис Лазули
|Жирайр Сефилян: Прежняя власть и Кремль пытаются вбить клин между членами партии "Сасна црер" и Николом Пашиняном
|Армения передала председательство в ПАЧЭС Азербайджану
|Омбудсмен Армении обеспокоен ростом нетерпимости и ненависти во время предвыборной агитации
|Президент компании "Ташир групп" не имеет ничего общего с яхтой Ace
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