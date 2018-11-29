Четверг, 29 Ноября 2018 17:46

АрмИнфо. Возле деревни Кахакан под снежной лавиной погиб солдат-контрактник.

Об этом 29 ноября заявил и.о. премьер-министра Армении, глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян во время предвыборной агитации в Варденисе. "Речь идет о солдате-контрактнике, которого 3 дня назад накрыла снежная лавина. Этот солдат скончался, я выражаю соболезнования всем его родственникам и знакомым", - подчеркнул Пашинян.

Отметим, что 27 ноября в 14:58 в службу "911" поступила информация о том, что в Гегаркуникской области возле деревни Кахакан гражданин М.Г. попал под снежную лавину.