Четверг, 29 Ноября 2018 16:43

АрмИнфо.Сегодня, когда Азербайджана и Турция враждебно настроены против Армении, Иран является важным связующим звеном для нас. Об этом в интервью израильской maariv заявил и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

И.о. министра иностранных дел Армении напомнил о многовековой совместной истории с Ираном. "В сегодняшних условиях, когда Азербайджан и Турция враждебно настроены против Армении, Иран является важным связующим звеном для Еревана. У нас хорошие отношения со многими странами, и важно, чтобы хорошие отношения с одним государством не развивались за счет другого", - отметил Мнацаканя.

На уточнение, какова будет реакция Ирана, в случае если Армения укрепит отношения с Израилем, Мнацаканян еще раз повторил, что отношения с одной страной не должны развиваться за счет отношений с другим государством.

Коснувшись армяно-израильского сотрудничества в оборонной сфере, армянский дипломат констатировал, что Армения озабочена вопросами собственной безопасности. "У нас есть серьезная проблема - Нагорный Карабах. Люди там находятся под угрозой. Как известно, Израиль продавал вооружение Азербайджану, и исходя из этого, мы хотим работать с вами по вопросу о военном сотрудничестве", - отметил он.

На просьбу прокомментировать отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана, Мнацаканян подчеркнул, что его мнение об этом человек не изменится в связи с тем, что он ушел в отставку. "Это человек, который продавал вооружение моему противнику - Азербайджану", - резюмировал Мнацаканян.