Четверг, 29 Ноября 2018 15:59

АрмИнфо. У армяно-израильских отношений серьезный потенциал, который не используется. Об этом в интервью израильской maariv заявил и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, серьезный потенциал существует в таких направлениях как сельское хозяйство, образование, особенно в области инновационного образования. "Мы создаем передвижные приложения, которые скачали миллионы пользователей. Я надеюсь посетить Израиль для стимулирования переговоров и соглашений, создания площадки, где смогут взаимодействовать эксперты", - подчеркнул он.

Коснувшись перспектив основания в столицах двух стран дипломатических представительств, Мнацаканян отметил, что он оптимист. "Полагаю и это будет. Мы стремимся поднять на еще больший уровень наши отношения с Израилем", - сказал он.

На уточнение, согласиться ли Армения на основание посольства в Иерусалиме, Мнацаканян, в частности, сказал: "Мы понимаем все тонкости. Мы сделаем то, что будет содействовать процессу".

Отметим, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в декабре 2017 года порвал с господствовавшей десятилетиями дипломатической традицией и признал, что столицей Израиля является Иерусалим. После этого палестинский лидер Абу Мазен объявил о прекращении всех отношений с администрацией Трампа.

Вслед за США свои посольства в Иерусалим решили перенести Гватемала и Парагвай. Впрочем, последнее государство затем сделало шаг назад и вернуло свою делегацию в Тель-Авив. Примечательно, что 3 ноября Новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в интервью ежедневному израильскому изданию Israel Hayom, что он намерен перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.