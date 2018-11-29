Четверг, 29 Ноября 2018 15:54

АрмИнфо. Жители села Зангакатун Араратской области Армении, пострадавшие от обстрелов со стороны противника, получат государственное содействие. Решение об этом принято на заседании правительства РА 29 ноября.

Представивший проект решения, исполняющий обязанности первого заместителя министра территориального управления и развития РА Ваче Тертерян подчеркнул, что в целях возмещения сгоревшего в результате обстрелов со стороны противника весеннего урожая ячменя из государственного бюджета страны 7 жителям села будет выделено 3,025 млн драмов. Всего, по данным министерства, был уничтожен урожай на 11 гектарах земли.

Напомним, что в июле текущего года на нахиджеванском направлении армяно- азербайджанской государственной границе противник попытался осуществить инженерные работы по укреплению своих позиций, армянская сторона не позволила сделать этого, в результате чего началась перестрелка, в ходе которой позиции противника были нейтрализованы. Тем не менее, в результате обстрелов и пожаров пострадал урожай жителей села Зангакатун Араратской области.