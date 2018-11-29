Четверг, 29 Ноября 2018 15:46

АрмИнфо.Несколько дней назад я отмечал, что в Армении никогда не было более проармянского и проарцахского правительства, чем то, которое есть теперь. Об этом 29 ноября в городе Чамбарак заявил и.о. премьер-министра Армении, глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян.

Он вновь заявил, что является первым главой армянского государства, чей сын служит в Арцахе. Также и.о. премьер-министра заявил, что он не понимает причину активности представителей власти НКР относительно событий в Армении. "Они постоянно делают различные заявления и пытаются показать свою вовлеченность в процесс парламентских выборов в Армении. У меня есть ряд вопросов по этому поводу, которые я намерен обсудить с президентом Арцаха Бако Саакяном. А до этого, я призываю президента Саакяна утихомирить своих подчиненных и отправить их заниматься своими прямыми обязанностями. Пресс-секретарь президента Арцаха постоянно комментирует мои заявления, а что будет, если мой пресс-секретарь будет постоянно комментировать заявления различных представителей правительства Арцаха? Опомнитесь и займитесь своими прямыми обязанностями", - призвал Пашинян.

И.о. премьер-министра заявил, что обсудит этот вопрос после выборов. Также Пашинян заявил, что сыновья Роберта Кочаряна служили в Ереване, и ни одной ночи не провели ни в одной казарме. "Я отмечал, что мой сын служит в Арцахе, недавно в соцсетях я увидел информацию о том, что я постоянно спекулирую данным фактом и сыновья второго президента Армении Роберта Кочаряна также служили. Так вот, у меня есть информация о том, что один сын Кочаряна служил в одном из управлений Министерства обороны, а другой был оформлен как водитель и за счет средств, выделенных правительством Армении на бензин, ездил туда, куда считал нужным",- отметил и.о. премьер-министра, при этом признав, что дети третьего президента Сержа Саргсяна в силу своей половой принадлежности не могли служить в армии. -0-