Четверг, 29 Ноября 2018 15:42

АрмИнфо.При поддержке Благотворительного фонда Степана Гишьяна на предприятии по переработке шерсти в Синуайрской общине Сюникской области было закуплено новое оборудование, расширено производство и создано 5 новых рабочих мест. НПО «Женский ресурсный центр развития» четыре года назад основал в общине единственное в регионе небольшое производство по переработки шерсти, а Благотворительный фонд «Степана Гишяна» помог с приобретением необходимого оборудования.

«Фонд приветствует проекты, в которых используются местное сырье и ресурсы. Эта программа очень интересна, прежде всего, для овцеводства, но шерсть считалась здесь отходом, потому что не было рынка рынка сбыта. Сейчас же производство расширилось, и теперь можно будет увеличивать объемы производства и эффективно сбывать свою продукцию», - сказала Анна Гришян, директор Благотворительного фонда Гишяна.

Напомним, что Благотворительный фонд «Степан Гишян» был создан в 2015 году со стороны ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK, французским банком Credit Agricole, Национальной федерацией «Кредит Агрикол» и семьей Степана Гишяна – ныне покойного соучредителя ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK-а.