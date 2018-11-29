Четверг, 29 Ноября 2018 12:17

АрмИнфо.В суде общей юрисдикции административного округа Аван 29 ноября 2018 года в 11:00 состоится судебное заседание по рассмотрению жалобы главы партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян. Об этом сообщает пресс- служба партии.

Согласно источнику, 25 апреля 2018 года глава партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян представила Генеральному прокурору и главе СНБ сообщение о том, что экс- президент Армении Серж Саргсян, экс премьер-министр Карен Карапетян, президент Армен Саркисян и депутаты от партии РПА узурпировали власть.

Как сообщает пресс-служба партии, 8 мая Генеральная прокуратура грубо нарушив закон, заявила о том, что данное сообщение о преступлении не подлежит расследованию, а глава СНБ вообще оставил этот вопрос без

ответа.

Решение Генпрокурора об отказе заводить уголовное дело, 23 мая 2018 года было обжаловано в суде. Основания для заведения уголовного дела следующие: фальсификация результатов выборов в парламент 12 мая 2007 и узурпация власти представителями РПА, узурпация власти Сержем Саргсяном 19 февраля 2008 года, фальсификация результатов выборов в парламент в 2012 году, узурпация власти Сержем Саргсяном в 2013 году. Более того - фальсификация результатов голосования в связи с изменениями в Конституции 6 декабря 2015 года, фальсификация результатов парламентских выборов 2 апреля 2017 года, выборы президента Армена Саркисяна 2 марта 2018 года незаконно созданным органом (Национальное Собрание - Ред.), а также выборы премьер-министра Сержа Саргсяна тем же незаконно созданным органом 17 апреля 2018 года.