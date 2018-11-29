Четверг, 29 Ноября 2018 11:35

АрмИнфо.. Независимый кандидат, поддержанный "Грузинской мечтой" Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии.

Так, согласно данным ЦИК Грузии с 3700 (99.87%) избирательных участков из имеющихся 3705 участков Саломе Зурабишвили получила 59.54% голосов избирателей.

По предварительным данным, другой кандидат, представляющий объединенную оппозицию - соратник экс-президента Михаила Саакашвили - Григол Вашадзе получил 40.46% голосов.

По информации Центральной избирательной комиссии, активность избирателей по всей Грузии по состоянию на 20:00 составила 56.23%, в целом - 1 975 845 избирателей. При этом, в это количество не входит активность, зафиксированная на избирательных участках за границей.

Как заявили в ЦИК, самый высокий показатель активности избирателей зафиксирован в Кеда - 72.72%, а самый низкий - в Цалка - 43.12%. В Тбилиси активность избирателей составила 55.9%. В первом туре общая активность избирателей составила 46.74%. Второй тур отличался высокой активностью, избирательный процесс по всей стране, в основном, прошел в спокойной обстановке.

Напомним, что накануне 28 ноября в Грузии состоялся второй тур президентских выборов, в котором участвовали поддерживаемая правящей партией <Грузинская мечта> Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционной партии <Единое национальное движение> Григол Вашадзе.

Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. В 1972 году окончила Парижский институт политических наук, в 1973 году - Колумбийский университет (США).

В 1974-2004 годах работала в системе МИД Франции.

В 1977-1980 годах была представителем Франции в ООН.

С 2003 по 2004 год Зурабишвили являлась послом Франции в Грузии. С 2004 по 2005 годы при Саакашвили занимала пост министра иностранных дел Грузии.

В ноябре 2005 года Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая приняла активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. В ноябре 2010 года объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013 году баллотировалась в президенты Грузии, но ЦИК отказал ей в регистрации по причине двойного гражданства.

В октябре 2016 года Зурабишвили была избрана депутатом парламента Грузии как независимый кандидат.