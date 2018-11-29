Четверг, 29 Ноября 2018 11:05

АрмИнфо.Военнослужащие вооруженных сил Армении, в том числе и солдаты - срочники, свободны в своем выборе в ходе голосования на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах. Об этом написал на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

"Военнослужащим ВС РА, в том числе и солдатам-срочникам дана возможность свободного выбора. Учитывая места дислокации воинских частей, они будут голосовать в избирательных участках, находящихся близ части", - написал Ованнисян, при этом добавив, что утверждения о том, что военнослужащих будут направлять оскорбительны, так как солдаты - срочники ВС РА имеют зрелую сознательность и самостоятельность, что было доказано в последние годы в ходе ряда экстремальных ситуаций.

Отметим, что сегодня в ряде СМИ Армении появились публикации о принуждении военнослужащих голосовать за блок "Мой шаг", возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.