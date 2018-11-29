Четверг, 29 Ноября 2018 10:27

АрмИнфо. Находящийся с визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян накануне провел встречу с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Как передает пресс-служба президента РА, глава германского парламента приветствовал первый официальный визит Армена Саркисяна в ФРГ.

В свою очередь, президент РА подчеркнул: "Для него большая честь представлять страну в историческом здании. Армения придает большое

значение многоплановому сотрудничеству с Германией и последовательному развитию межпарламентских отношений". По словам президента, для Армении, как страны с коротким периодом парламентской системы правления, традиции и культура парламентской демократии Германии интересны и поучительны. Отметив, что Армения сегодня рассматривается в современном мире как пример проведения больших изменений мирным путем, президент Саркисян сказал, что нынешняя задача новой Армении - превратить существующую позитивную энергию в позитивные результаты, и он с оптимизмом смотрит в будущее.

Армении Саркисян и председатель Бундестага затронули процесс ратификации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве между Арменией и Европейским союзом, вопрос либерализации визового режима, а также необходимость расширения сотрудничества в научной, образовательной и культурной сферах.