Четверг, 29 Ноября 2018 10:27

АрмИнфо. В Берлине состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и канцлера Федеративной Республики Германии Ангелы Меркель.

Согласно сообщению пресс-службы президента Армении, приветствуя официальный визит президента Армении в Германию, канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что у нее очень хорошие воспоминания о недавнем визите в Армению. Она отметила, что особенно впечатлена Центром творческих технологий "Тумо", и в настоящий момент немецкая сторона обсуждает возможности сотрудничества.

"Армения считает Германию политическим и экономическим партнером и дружественной страной", - сказал президент Саркисян и отметил, что рад снова встретиться и продолжить дискуссии о расширении армяно-германских отношений. По его словам, обе страны могут успешно сотрудничать в сферах высоких и информационных технологий, где у Армении большой потенциал. "Наша страна может стать платформой для разных стартапов", - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент Армении и канцлер Германии с точки зрения укрепления связей между двумя дружественными народами придали большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества в культурной и научно-образовательной сферах. Они также коснулись темы сотрудничества в сфере туризма и обменялись мнениями о либерализации визового режима.