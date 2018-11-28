Среда, 28 Ноября 2018 20:49

АрмИнфо. Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Папикяна Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Австрии (резиденция в Вене). Об этом сообщили в аппарате президента Республики Армения.

Ранним указом, Армен Саркисян отозвал Армана Киракосяна с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Австрии.