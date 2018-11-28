Среда, 28 Ноября 2018 19:12

АрмИнфо.. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Немецкий банк развития (KfW) дополнительно предоставят 6,8 млн евро Фонду природы Кавказа (CNF):

Согласно информации Минохраны природы Армении, деятельность Фонда природы Кавказа направлена на обеспечение сохранности природы Кавказа также путем содействия целевым программам в Армении. В течение 2018 года Фонд инвестировал около 950 тыс евро во внедрение современных решений и технологий в управление и развитие охраняемых территорий, стимулирование экотуризма и процесс мониторинга биоразнообразия. Отметим, что целью фонда природы Кавказа является финансовое содействие консервации и развитию охраняемых территорий Армении, Грузии, Азербайджана.

Напомним, что предложение о подписании соглашения между правительством РА и Немецким банком развития KFW о предоставлении Армении 23 млн 208 тыс евро на грантовую программу сохранения биоразнообразия и устойчивого местного развития было одобрено на заседании кабмина 22-го ноября. Как заявил и.о. министра охраны природы Армении Эрик Григорян, представляя грантовое соглашение, средства будут направлены не только на сохранение биоразнообразия, но и улучшения социально- экономического положения регионов и развитие туризма.