Среда, 28 Ноября 2018 18:57

АрмИнфо. По положению на 28 ноября правоохранительные органы не располагают информацией о месте нахождения экс- министра обороны, экс-главного военного инспектора РА Микаела Арутюняна, объявленного в розыск еще в начале июля с.г. в рамках дела "1 марта". ОБ этом заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян в беседе с журналистами.

По его словам, Микаэл Арутюнян все еще не обнаружен. Армения выясняет вопрос гражданства экс-главы Генштаба ВС Армении генерал-полковника Микаэла Арутюняна.

На замечание о том, что Россия ранее заявила о российском гражданстве Арутюняна, и, соответственно, невозможности передать его другой стране, Давтян заявил, что официального сообщения от российской стороны не было.

Напомним, что в связи с расследованием событий, произошедших с по 1 по 2 марта 2008 года в Армении, 3 июля текущего года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и других лиц в связи с насильственным свержением конституционного строя в Армении в период с 23 февраля по 1 марта 2008 года. Как сообщала пресс-служба Специальной следственной службы, Микаел Арутюнян и другие высокопоставленные чиновники, нарушив Конституцию Армении, объявили военное положение, использовав вооруженные силы в решении внутриполитических вопросов и против мирных демонстрантов. 31 августа Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что запрос о выдаче экс-министра обороны Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ и в настоящее время находится в стадии рассмотрения. <Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт", - заявил источник, напомнив, что по Конституции РФ граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности. Уже 14 сентября глава армянской полиции Валерий Осипян заявил журналистам, что не знал о том, что экс-министр обороны, ныне обвиняемый в свержении конституционного строя Микаэл Арутюнян является гражданином РФ. По его словам, он узнал об этом, когда Россия отменила международный розыск в отношении Микаэла Арутюняна на своей территории направив соответствующее уведомление в Полицию РА.