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АрмИнфо. По положению на 28 ноября правоохранительные органы не располагают информацией о месте нахождения экс- министра обороны, экс-главного военного инспектора РА Микаела Арутюняна, объявленного в розыск еще в начале июля с.г. в рамках дела "1 марта". ОБ этом заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян в беседе с журналистами.
По его словам, Микаэл Арутюнян все еще не обнаружен. Армения выясняет вопрос гражданства экс-главы Генштаба ВС Армении генерал-полковника Микаэла Арутюняна.
На замечание о том, что Россия ранее заявила о российском гражданстве Арутюняна, и, соответственно, невозможности передать его другой стране, Давтян заявил, что официального сообщения от российской стороны не было.
Напомним, что в связи с расследованием событий, произошедших с по 1 по 2 марта 2008 года в Армении, 3 июля текущего года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и других лиц в связи с насильственным свержением конституционного строя в Армении в период с 23 февраля по 1 марта 2008 года. Как сообщала пресс-служба Специальной следственной службы, Микаел Арутюнян и другие высокопоставленные чиновники, нарушив Конституцию Армении, объявили военное положение, использовав вооруженные силы в решении внутриполитических вопросов и против мирных демонстрантов. 31 августа Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что запрос о выдаче экс-министра обороны Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ и в настоящее время находится в стадии рассмотрения. <Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт", - заявил источник, напомнив, что по Конституции РФ граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности. Уже 14 сентября глава армянской полиции Валерий Осипян заявил журналистам, что не знал о том, что экс-министр обороны, ныне обвиняемый в свержении конституционного строя Микаэл Арутюнян является гражданином РФ. По его словам, он узнал об этом, когда Россия отменила международный розыск в отношении Микаэла Арутюняна на своей территории направив соответствующее уведомление в Полицию РА.
|Армен Папикян назначен послом Республики Армения в Австрии
|Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Немецкий банк развития дополнительно предоставят 6,8 млн евро Фонду природы Кавказа
|Генпрокуратура: опальный генерал Микаэл Арутюнян все еще не обнаружен
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна продолжится завтра
|Арман Киракосян назначен послом РА в Великобритании и Северной Ирландии
|Пашинян: Манвел Григорян "готов пожертвовать" государству 5 млрд драмов
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Низкие процентные ставки по кредитам, агрострахование, а также новая культура взаимодействия политических сил: предвыборную агиткампанию продолжили ОЕК, ППА и "Просвещенная Армения"
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|Никол Пашинян отказал Вигену Саркисяну
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го ноября
|Гендиректор Beeline принял участие в международном форуме <Навыки для бизнеса, бизнес для навыков>
|Арарат Мирзоян: У представителей РПА нет никаких оснований обвинять власть в том, что в ходе предвыборной агитации у политических сил неравные условия
|Экс-глава Таможенной службы Армении "решил" подарить гостиничный комплекс "Голдэн палас" государству
|Председатель НС и специалисты Минздрава Туркменистана обсудили перспективы взаимодействия
|Арарат Мирзоян обсудил с Лукашенко вопрос генсека ОДКБ
|В Армении задержан гражданин Конго
|Армен Саркисян предпринимателям из Германии: Армения - единственная страна, которая имеет глубокие отношения и с Востоком, и с Западом
|Глава наблюдательской миссии СНГ: Существуют все предпосылки для проведения в Армении демократических выборов
|Офис Роберта Кочаряна о заявлении Пашиняна: Пустословие и клевета, характерные предвыборному периоду, также должны иметь свои границы
|Ванецян: Мужчина, попытавшийся проникнуть в здание правительства и подорвать гранату, состоит на учете в психиатрической клинике
|Баблоян: В вопросе Арцаха среди нас не должно быть черных, красных, белых или зеленых
|Наметился примерный круг заказчиков телефонного прослушивания глав СНБ и ССС, но следствию нечего им предъявить
|Айк Саносян: Джавахкское направление в политике новых властей Армении представлено не очень отчетливо
|В Авазе начала свою работу международная конференция министров транспорта Лапис Лазули
|Жирайр Сефилян: Прежняя власть и Кремль пытаются вбить клин между членами партии "Сасна црер" и Николом Пашиняном
|Армения передала председательство в ПАЧЭС Азербайджану
|Омбудсмен Армении обеспокоен ростом нетерпимости и ненависти во время предвыборной агитации
|Президент компании "Ташир групп" не имеет ничего общего с яхтой Ace
|Армянская делегация в Брюсселе приняла участие во встрече платформы Верховенство закона "Восточного партнерства" ЕС
|Пашинян: Предложение по обмену "всех на всех" имеет политический подтекст
|Генпрокурор Армении: Действующие уголовно-процессуальные нормы предусматривают публичное преследование за случаи пыток
|Сасун Хачатрян: Часть недвижимости Манвела Григоряна будет возвращена органу местного самоуправления
|В Арцахе отреагировали на заявление Пашиняна о том, что сыновья президентов республики не служили в армии
|Свитальский: Новая Армения должна уделять серьезное внимание вопросам прав человека
|Глава ССС Армении: В рамках дела "1 марта" за последние 6 месяцев были проведены более 1 тыс допросов
|Генпрокурор Армении настаивает на аресте Роберта Кочаряна
|Президент ФРГ посетит Армению по приглашению армянского коллеги
|На заседании по делу второго президента Армении в Апелляционном суде присутствовали 6 прокуроров
|Никол Пашинян: Старая система уже не действует, но люди думают по-старому
|РПА: Ряд высказываний и.о. премьер-министра Армении переходят все допустимые границы политической борьбы
|Никол Пашинян: В вопросе Карабаха сконцентрирую свои усилия на защите прав народа
|Представители ЕС призвали Омбудсмена Армении сделать более услышанными свои призывы по части осуждения насилия в отношении ЛГБТ-сообщества
|Гагик Царукян: Армения и армянский народ нуждаются в экономической революции
|Рабочая группа Министерства обороны Беларуси находится в Армении
|Багдасарян: Граждане должны сделать выбор, руководствуясь разумом и интеллектом
|Армен Саркисян: Армения открыта для сотрудничества и готова стать площадкой для различных обсуждений
|Пашинян: Если по Карабаху будет предложено такое решение, которое, по моему мнению, будет приемлемым, я обсужу это предложение с народом
|Спикер парламента Армении и депутат Меджлиса Ирана обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества
|Политические силы Армении в ходе агитации пытаются убедить граждан, что они лучшие
|Виген Саркисян: Новые власти Армении продолжают политику Республиканской партии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го ноября
|Посол РФ: Все вопросы в ОДКБ должны решаться на основе консенсуса
|30 ноября в Ереване состоится учредительное заседание "Лазаревского клуба"
|Пашинян заверяет: Расхождений между обществом и правительством по урегулированию карабахского конфликта нет
|Ара Баблоян: Армения надеется на скорейшее воцарение мира и стабильности в Сирии
|"Сасна црер": Пока не будет дана правовая оценка негативным явлениям прошлого, нельзя будет двигаться вперед
|Давид Шахназарян: Заявление Сасуна Микаеляна об Арцахе является частью политической программы Никола Пашиняна
|Пашинян: Логика внешней политики Армении должна сводиться к тому, что полагаться надо только на себя
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