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АрмИнфо. Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится завтра.
До того судя Апелляционного уголовного суда Рубен Мхитарян отклонил ходатайство защиты Кочаряна по отводу его кандидатуры.
Отметим, что генпрокурор Артур Давтян потребовал для Кочаряна ареста. Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. Он не признает обвинения.
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|Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Немецкий банк развития дополнительно предоставят 6,8 млн евро Фонду природы Кавказа
|Генпрокуратура: опальный генерал Микаэл Арутюнян все еще не обнаружен
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна продолжится завтра
|Арман Киракосян назначен послом РА в Великобритании и Северной Ирландии
|Пашинян: Манвел Григорян "готов пожертвовать" государству 5 млрд драмов
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Низкие процентные ставки по кредитам, агрострахование, а также новая культура взаимодействия политических сил: предвыборную агиткампанию продолжили ОЕК, ППА и "Просвещенная Армения"
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го ноября
|Гендиректор Beeline принял участие в международном форуме <Навыки для бизнеса, бизнес для навыков>
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|Экс-глава Таможенной службы Армении "решил" подарить гостиничный комплекс "Голдэн палас" государству
|Председатель НС и специалисты Минздрава Туркменистана обсудили перспективы взаимодействия
|Арарат Мирзоян обсудил с Лукашенко вопрос генсека ОДКБ
|В Армении задержан гражданин Конго
|Армен Саркисян предпринимателям из Германии: Армения - единственная страна, которая имеет глубокие отношения и с Востоком, и с Западом
|Глава наблюдательской миссии СНГ: Существуют все предпосылки для проведения в Армении демократических выборов
|Офис Роберта Кочаряна о заявлении Пашиняна: Пустословие и клевета, характерные предвыборному периоду, также должны иметь свои границы
|Ванецян: Мужчина, попытавшийся проникнуть в здание правительства и подорвать гранату, состоит на учете в психиатрической клинике
|Баблоян: В вопросе Арцаха среди нас не должно быть черных, красных, белых или зеленых
|Наметился примерный круг заказчиков телефонного прослушивания глав СНБ и ССС, но следствию нечего им предъявить
|Айк Саносян: Джавахкское направление в политике новых властей Армении представлено не очень отчетливо
|В Авазе начала свою работу международная конференция министров транспорта Лапис Лазули
|Жирайр Сефилян: Прежняя власть и Кремль пытаются вбить клин между членами партии "Сасна црер" и Николом Пашиняном
|Армения передала председательство в ПАЧЭС Азербайджану
|Омбудсмен Армении обеспокоен ростом нетерпимости и ненависти во время предвыборной агитации
|Президент компании "Ташир групп" не имеет ничего общего с яхтой Ace
|Армянская делегация в Брюсселе приняла участие во встрече платформы Верховенство закона "Восточного партнерства" ЕС
|Пашинян: Предложение по обмену "всех на всех" имеет политический подтекст
|Генпрокурор Армении: Действующие уголовно-процессуальные нормы предусматривают публичное преследование за случаи пыток
|Сасун Хачатрян: Часть недвижимости Манвела Григоряна будет возвращена органу местного самоуправления
|В Арцахе отреагировали на заявление Пашиняна о том, что сыновья президентов республики не служили в армии
|Свитальский: Новая Армения должна уделять серьезное внимание вопросам прав человека
|Глава ССС Армении: В рамках дела "1 марта" за последние 6 месяцев были проведены более 1 тыс допросов
|Генпрокурор Армении настаивает на аресте Роберта Кочаряна
|Президент ФРГ посетит Армению по приглашению армянского коллеги
|На заседании по делу второго президента Армении в Апелляционном суде присутствовали 6 прокуроров
|Никол Пашинян: Старая система уже не действует, но люди думают по-старому
|РПА: Ряд высказываний и.о. премьер-министра Армении переходят все допустимые границы политической борьбы
|Никол Пашинян: В вопросе Карабаха сконцентрирую свои усилия на защите прав народа
|Представители ЕС призвали Омбудсмена Армении сделать более услышанными свои призывы по части осуждения насилия в отношении ЛГБТ-сообщества
|Гагик Царукян: Армения и армянский народ нуждаются в экономической революции
|Рабочая группа Министерства обороны Беларуси находится в Армении
|Багдасарян: Граждане должны сделать выбор, руководствуясь разумом и интеллектом
|Армен Саркисян: Армения открыта для сотрудничества и готова стать площадкой для различных обсуждений
|Пашинян: Если по Карабаху будет предложено такое решение, которое, по моему мнению, будет приемлемым, я обсужу это предложение с народом
|Спикер парламента Армении и депутат Меджлиса Ирана обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества
|Политические силы Армении в ходе агитации пытаются убедить граждан, что они лучшие
|Виген Саркисян: Новые власти Армении продолжают политику Республиканской партии
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го ноября
|Посол РФ: Все вопросы в ОДКБ должны решаться на основе консенсуса
|30 ноября в Ереване состоится учредительное заседание "Лазаревского клуба"
|Пашинян заверяет: Расхождений между обществом и правительством по урегулированию карабахского конфликта нет
|Ара Баблоян: Армения надеется на скорейшее воцарение мира и стабильности в Сирии
|"Сасна црер": Пока не будет дана правовая оценка негативным явлениям прошлого, нельзя будет двигаться вперед
|Давид Шахназарян: Заявление Сасуна Микаеляна об Арцахе является частью политической программы Никола Пашиняна
|Пашинян: Логика внешней политики Армении должна сводиться к тому, что полагаться надо только на себя
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