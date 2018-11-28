Среда, 28 Ноября 2018 18:36

АрмИнфо.Арестованный генерал Манвел Григорян обратился к правительству, сообщив о том, что "пожертвует" государству территорию принадлежащего ему <Анкаличского боброводческого хозяйства> в общине Акналич площадью 330 гектаров.

Площадь зданий и строений на ней составляет 5445 кв.м. Рыночная стоимость имущества, преподносимого Манвелом Григоряном государству, составляет 5,84 млрд драмов, или более 10,5 млн долларов. Об этом на встрече с избирателями в Иджеване сообщил и.о. премьера Никол Пашинян, возглавляющий пропорциональный список блока "

По его словам, защитник интересов Григоряна уже обратился по этому вопросу к правительству. При этом он сообщил, что государство не отреагировало на это предложение, поскольку не знает, как отнесется к подобным процессам общество. "Конечно, мы можем вернуть награбленное посредством силы, но это неправильно, это будет рэкетом, надо следовать закону",- заверил Пашинян.

Ранее он сообщил о готовности "пожертвовать государству" гостиничного комплекса "Голдэн пэлс" со стороны экс-главы Таможенной службы Армена Аветисяна и $30 млн брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна Сашика Саркисяна. Оба они проходят по уголовным делам по обвинению в отмывании денег.

Напомним, 16 июня сего года Служба национальной безопасности Армении задержала депутата от фракции РПА, героя Арцаха Манвела Григоряна. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для солдат. Григорян арестован решением суда, следствие по делу продолжается.