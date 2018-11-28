Среда, 28 Ноября 2018 18:26

АрмИнфо. На полях 52-го заседания Генассамблеи ПАЧЭС, прошедшем в Ереване с 27 по 28 ноября, корреспондент АрмИнфо провел беседу с генеральным секретарем организации, представляющим Азербайджан, Асафом Гаджиевом о карабахском конфликте, региональных проблемах и работе организации.

Г-н Гаджиев, как Вам видится решение Карабахского вопроса? Считаете ли Вы формат Минской группы ОБСЕ оптимальным, или же видите другие альтернативы?

Если честно, то я считаю, что нельзя концентрировать внимание исключительно на формате Минской группы ОБСЕ. Безусловно, Минская группа уже более 25 лет занимается данный конфликтом, но с тех пор вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. Значит надо искать альтернативы. Они приезжают в каждую страну и затем констатируют, что “это дело двух стран”. А если это дело двух стран, то зачем нам вы?

Да, это дело двух стран. У Толстого есть хорошие слова: “Все счастливые семьи одинаковы, каждая несчастная семья несчастлива по-своему”. Все конфликты разные, но должен быть один принцип, чтобы конфликт сдвинутся с мертвой точки. Этот принцип, на мой взгляд, должен быть принципом территориальной целостности. И в рамках этого принципа реализуйте все что хотите, хоть право нации на самоопределение, хоть любое другое право. Потому что, если не будет главного принципа, этот вопрос будет бесконечно обсуждаться. Все время говорят о компромиссах, но Азербайджан потерял 20% своих территорий, какой еще может быть компромисс? Потерять еще 20?

У нас есть миллион беженцев. Что же нам получить еще один миллион? Этот вопрос обсуждался еще в 1920 году, тогда было принято решение о том, что Нагорный Карабах должен войти в состав Азербайджана. После установления советской власти было аналогичное решение Кавказского бюро, в СССР Карабах был в составе Азербайджана. И почему сегодня Карабах должен выйти из его состава? Потому что там живут армяне? Я был недавно в США и там есть деревня под название “ Little Armenia”. Вот сейчас, если люди, живущие там захотят автономию, стать независимым государством, как вам кажется на это прореагируют власти США, им дадут автономию? Аналогичные процессы мы наблюдали также в Канаде, Испании, и чем все закончилось? И почему в тех случаях все нужно пресекать, а тут нужно ждать 25 лет.

На самом деле это трагедия двух народов. Ведь столько человек погибли, заторможен экономический рост, люди стали хуже жить, семьи потеряли кормильцев. Разве это хорошо?