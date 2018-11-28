Среда, 28 Ноября 2018 18:07

АрмИнфо. ОЕК, "Просвещенная Армения" и ППА продолжают знакомство избирателя со свoей программой деятельности.

Председатель ОЕК на встрече с избирателем Вайоц дзора затронул социально- экономические вопросы. Как считает Багдасарян, государство просто обязано субсидировать агросферу, днем ранее внедрить систему сельхозстрахования, а также капельного орошения на основе наилучшего мирового опыта. ОЕК также предлагает механизмы расчета трудового стажа сельчан, что впоследствии даст им право на претендовать на достойную пенсию.

Лидер пропорционального списка блока "Мы" Арам Саргсян в ходе предвыборной агитации в городе Артик Ширакской области обвинил РПА в том, что они своими предвыборными плакатами в черно-белом цвете пытаются разделить армянское общество на "черных и белых". Тем временем, как считает Саргсян, Республиканцы не черные и не белые, а серые. Он уверен, что блок "Мой шаг", возглавляемый Николом Пашиняном, получит большинство голосов избирателей. Пашинян заслужил данное право, отметил он. Тем не менее, как заявил Арам Саргсян, парламент не может быть однопартийным, в том числе исходя из соображений построения демократии в РА. Следовательно, в законодательном органе должны быть и другие политические силы. В данном контексте блок "Мы", который разработал реалистичную и четкую программу развития страны, может вести грамотную работу во благо страны, подчеркнул кандидат в депутаты.

Лидер пропорционального списка "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, в свою очередь считает, что надо избавиться от культуры взаимных оскорблений в парламенте. Марукян назвал фейком претензии РПА на оппозиционные лавры в РА.

На встрече с избирателем из города Иджеван Тавушской области глава ППА Гагик Царукян в очередной раз заверил, что в любом случае он будет стоять рядом с народом. По его словам, он не обещает звезд с неба, но, если получит вотум доверия от народа, в пределах своих возможностей сделает все для укрепления мощи страны. По словам главы ППА, он велел своей команде воздерживаться от обидных высказываний в адрес политических оппонентов. Как считает крупный бизнесмен Гагик Царукян, власть и банки должны поддержать бизнес, в частности МСП низкими процентными ставками по кредитам.