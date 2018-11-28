Среда, 28 Ноября 2018 18:06

АрмИнфо. Мы просим прощения у семьи Карена Казаряна, находящегося в азербайджанском пдену, за то, что наши действия по его возвращению были не эффективными. Об этом 28 ноября в городе Иджеван в беседе с корреспондентом радио "Азатутюн" (Свобода-ред.) заявил и.о. премьер-министра Армении, возглавляющий список политического блока "Мой шаг" Никол Пашинян, касаясь встречи с челнами семьи Казаряна.

На вопрос, пришли ли стороны к консенсусу относительно того, что последние прекратят акции протеста, Пашинян заявил: " Eсли мы будем каждый день перекрывать дороги, имеющие стратегическое значение для республики, то это будет исключительно на руку Азербайджану и он не вернет Казаряна с тем, чтобы эти дороги подольше оставались закрытыми. То есть перекрывая дороги мы не помогаем, а напротив, способствуем тому, чтобы Азербайджан был заинтересован в том, чтобы подольше держать у себя в плену Казаряна", - заключил и.о. премьера.

Ранее родные Казаряна перекрыли дорогу Армения-Грузия, требуя возвращения своего сына в рамках предложения Азербайджана по обмену "всех на всех". Накануне другой пленный Арсен Багдасарян по азербайджанским СМИ выступил с призывом к Пашиняну принять предложение Баку. В Азербайджане в целом три армянских пленных.

Меж тем, в карабахской тюрьме находятся три азербайджанских диверсанта, которые приговорены к длительным срокам заключения за убийство двоих человек на армянской территории. Сегодня в своей речи Пашинян счел нецелесообразным такой обмен, посчитав. Что Азербайджан должен вернуть армянских пленных без предусловий.