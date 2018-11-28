Среда, 28 Ноября 2018 17:59

АрмИнфо. Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Сашик Саргсян "согласился пожертвовать" государству $30 млн, хранящихся на одном из его банковских счетов. Об этом во время предвыборной встречи в Иджеване заявил и.о. премьера РА, первый номер блока "Мой шаг" Никол Пашинян.

"После того, как в отношении Саркисяна было возбуждено уголовное дело, он заявил о готовности пожертвовать часть этих денег на реализацию различных программ, но теперь мне сообщили, что он готов отдать все эти $30 млн",- заверил Пашинян, добавив, что эти средства, в первую очередь, будут направлены в оборонную сферу республики.