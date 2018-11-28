Среда, 28 Ноября 2018 17:59

АрмИнфо.И.о. премьера Армении Никол Пашинян, который возглавляет пропорциональный список блока "Мой шаг", отказал первому номеру списка Республиканской партии, экс-министру обороны РА Вигену Саркисяну в проведении теледебатов между ними.

"А какая в этом логика? Если так пойдет, то лидеры всех 10 сил могут потребовать со мной теледебатов. Я уже предложил провести теледебаты с участием лидеров всех пропорциональных списков",- заявил Пашинян.

Отметим, что сегодня Виген Саркисян с учетом того, что правящий блок и его лидер строят свою предвыборную агитацию на критике РПА пригласил Пашиняна на теледебаты с тем, чтобы тет-а-тет прояснить все вопросы.