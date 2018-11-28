Среда, 28 Ноября 2018 17:52

АрмИнфо.Гендиректор Beeline Андрей Пятахин принял участие в международном профессиональном культурно-образовательном (ПКО) форуме <Навыки для бизнеса, бизнес для навыков>, в рамках которого участники обсудили возможности развития ПКО-системы с целью поиска рабочих решений.

Как сообщает пресс-служба компании, в работе форума, который продлится 2 дня, приняли участие делегации, представителяющие общественный и частный сектора из Армении, Германии, Австрии, Нидерландов, России, США.

А.Пятахин представил опыт компании в вопросе развития бизнес-культуры. <Как вы знаете, Beeline осуществляет ряд программ

для стартапов, и в этом году мы запустили Startup Incubator c целью помочь молодежи создать собственный бизнес и добиться успеха. Некоторые наши команды уже представлены на международном рынке. Я уверен, что это отличный способ для поддержания экономики и создания рабочих мест для молодежи>, - сказал он.

Согласно сообщению, в ходе форума участники посетят профессиональные учебные заведения и подведут итоги обсуждаемых тем. В завершение

второго дня будут определены победители конкурса национальных навыков среди студентов колледжей.

Отметим, что международная конференция организована в рамках сотрудничества Министерства образования и науки РА с Министерством

экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy"