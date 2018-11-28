Среда, 28 Ноября 2018 10:50

АрмИнфо. В резиденции президента Федеративной Республики Германии (ФРГ), во дворце Бельвю, накануне состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Армена Саркисяна и г-жи Нуне Саркисян.

Как сообщает аппарат президента Армении, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и г-жа Эльке Бюденбендер встретили президента Саркисяна и г-жу Нуне Саркисян у входа во дворец и проводили их в фойе, чтобы сделать запись в Книге почетных гостей. В исполнении военного оркестра прозвучали национальные гимны Армении и Германии.

Далее состоялась встреча Франка-Вальтера Штайнмайера и Армена Саркисяна тет-а- тет, а затем встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Президент ФРГ приветствовал президента Армении и его первый официальный визит в Германию. Он также коснулся недавних изменений в Армении и приветствовал их мирный характер.

В своем выступлении президент Саркисян отметил, что он рад находиться в Германии с официальным визитом. <Я рад находиться в дружественной Германии в рамках своего первого официального визита. Германия является другом Армении, основным экономическим партнером, активным сторонником повестки Армения-ЕС. Германия также интересна нам как государство с моделью парламентского управления, и немецкий опыт парламентской демократии может быть очень важным и поучительным для нас>, - сказал Армен Саркисян.

Высоко оценив финансово-техническую помощь, оказываемую ФРГ РА, а также поддержку демократических и правовых реформ, президент Саркисян подчеркнул важность расширения сотрудничества в научной, образовательной и культурной сферах. В частности, в качестве перспективных направлений сотрудничества были отмечены сфера высоких технологий, а также реализация программ обмена опытом для студентов и научных работников двух стран.

Президент Саркисян пригласил своего немецкого коллегу посетить Армению с официальным визитом. Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение. Напомним, что 27-го ноября президент Республики Армен Саркисян по приглашению Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл в Берлин с официальным визитом. В рамках визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством ФРГ: Канцлером Ангелой Меркель, Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. В центре обсуждений во время встреч будут повестка взаимодействия между двумя странами и многочисленные вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества.