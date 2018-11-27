Вторник, 27 Ноября 2018 21:20

АрмИнфо. На заседании по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна в Апелляционном суде 27 ноября присутствовали 6 прокуроров - беспрецедентное явление для судебной практики страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном на странице Роберта Кочаряна в Facebook.

Отмечается, что заседание суда об изменении меры пресечения Кочаряну было перенесено на 12:00 28 ноября.

"Команда адвокатов Кочаряна попросила время для объявления самоотвода судьи. В течение одного часа, который предоставил судья, адвокаты не успели подготовить полный текст ходатайства. В беседе с журналистами адвокат Айк Алумян не представил детали для подачи подобного ходатайства, но отметил, что для этого есть несколько оснований. На судебном заседании присутствовали 6 прокуроров, что беспрецедентно для судебной практики Армении. На вопрос, не чувствовали они себя скованными в связи с таким количеством прокуроров, в числе которых был генпрокурор Армении, Алумян ответил отрицательно. <Самым активным был генпрокурор. Хотя конечно конкурировать с одним прокурором легче, чем с шестью, один из которых генпрокурор". "Психологическое состояние Роберта Кочаряна обычное, как у всех людей, которых без основания пытаются лишить свободы>, - сказал адвокат", - отмечается в заявлении.