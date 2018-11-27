Вторник, 27 Ноября 2018 21:13

АрмИнфо. Озвученные и.о. премьер- министра вчера и сегодня ряд высказываний являются самым ярким проявлением слов ненависти, которые переходят все допустимые границы политической борьбы, попирают ряд принципов гуманизма и нравственности, например, когда мишенью становится женщина. Об этом говорится в заявлении Республиканской партии Армении, поступившем в АрмИнфо.

Согласно источнику, подобное поведение беспрецедентно в политической культуре страны, особенно со стороны высокопоставленного должностного лица, причем - премьер-министра, ответственного за безопасность и благополучие каждого гражданина. "У нас уже был подвод обратиться к злоупотреблению административным ресурсом со стороны и.о. премьер-министра, еще одним очевидным примером которого является то, что находясь официально в отпуске, и.о. премьер-министра озвучивает угрозы в адрес избранных должностных лиц, а полиции, по сути, дает поручения, подлежащие обязательному исполнению. Призываем Центральную избирательную комиссию Армении, Защитника прав человека Армении и международные наблюдательские миссии обратить внимание на выступления, поведение и риторику и.о. премьер-министра", - говорится в заявлении Республиканской партии Армении