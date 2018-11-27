Вторник, 27 Ноября 2018 21:07

АрмИнфо."Я единственный руководитель Армении, чей сын служит в армии, тем более, служит в Арцахе", - заявил 27 ноября на предвыборном митинге в Алаверди исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян, возглавляющий список блока "Мой шаг".

По словам Никола Пашиняна, этот факт свидетельствует об абсурдности утверждений ряда политических деятелей о намерениях новых властей страны сдать Карабах. Исполняющий обязанности премьер-министра констатировал, что даже дети руководителей Арцаха не служили в Карабахе, и вообще не служили.

"Теперь выясняется, что они защитники Карабаха, а мы сдающие его", - сказал Никол Пашинян, добавив, что в случае победы на выборах новые власти в вопросе Карабаха сконцентрируют свои усилия на защите прав народа. "Кто хочет быть рядом с Карабахом, пусть встанет рядом с нашим правительством и нашим блоком", - заявил и.о. премьер-министра. Он добавил, что сегодня, когда блок "Мой шаг" имеет возможность получить доверие на формирование подавляющего большинства, в обращение вводятся тезисы о том, что скоро наступит время, когда народ будет выставлять требования перед правительством, которое не сможет их выполнить. "Мы пункт за пунктом будем работать над решением всех экономических проблем", - подчеркнул и.о. главы правительства.

Напомним, что блок "Мой шаг" возглавляет Никол Пашинян, следом за ним идут и.о. вице-премьера Арарат Мирзоян и руководитель

парламенской фракции "Елк" Лена Назарян. В первую десятку включены также и.о. вице-премьера Тигран Авинян, и.о. министра образования и науки Араик Арутюнян, и.о. министра культуры Лилит Макунц, и.о. министра территориального управления и развития Сурен Папикян, депутаты Ален Симонян, Сасун Микаелян. Десятку замыкает Заруи Батоян. Указанные кандидаты, кроме Пашиняна, будут участвовать в предстоящих парламентских выборах и по рейтинговой системе.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб блока "Мой шаг" возглавит Сурен Папикян. Внеочередные выборы в парламент Армении намечены на 9 декабря.

Предположительно, новый депутатский состав приступит к своим полномочиям перед Новым годом.