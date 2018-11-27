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АрмИнфо."Я единственный руководитель Армении, чей сын служит в армии, тем более, служит в Арцахе", - заявил 27 ноября на предвыборном митинге в Алаверди исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян, возглавляющий список блока "Мой шаг".
По словам Никола Пашиняна, этот факт свидетельствует об абсурдности утверждений ряда политических деятелей о намерениях новых властей страны сдать Карабах. Исполняющий обязанности премьер-министра констатировал, что даже дети руководителей Арцаха не служили в Карабахе, и вообще не служили.
"Теперь выясняется, что они защитники Карабаха, а мы сдающие его", - сказал Никол Пашинян, добавив, что в случае победы на выборах новые власти в вопросе Карабаха сконцентрируют свои усилия на защите прав народа. "Кто хочет быть рядом с Карабахом, пусть встанет рядом с нашим правительством и нашим блоком", - заявил и.о. премьер-министра. Он добавил, что сегодня, когда блок "Мой шаг" имеет возможность получить доверие на формирование подавляющего большинства, в обращение вводятся тезисы о том, что скоро наступит время, когда народ будет выставлять требования перед правительством, которое не сможет их выполнить. "Мы пункт за пунктом будем работать над решением всех экономических проблем", - подчеркнул и.о. главы правительства.
Напомним, что блок "Мой шаг" возглавляет Никол Пашинян, следом за ним идут и.о. вице-премьера Арарат Мирзоян и руководитель
парламенской фракции "Елк" Лена Назарян. В первую десятку включены также и.о. вице-премьера Тигран Авинян, и.о. министра образования и науки Араик Арутюнян, и.о. министра культуры Лилит Макунц, и.о. министра территориального управления и развития Сурен Папикян, депутаты Ален Симонян, Сасун Микаелян. Десятку замыкает Заруи Батоян. Указанные кандидаты, кроме Пашиняна, будут участвовать в предстоящих парламентских выборах и по рейтинговой системе.
Ранее стало известно, что предвыборный штаб блока "Мой шаг" возглавит Сурен Папикян. Внеочередные выборы в парламент Армении намечены на 9 декабря.
Предположительно, новый депутатский состав приступит к своим полномочиям перед Новым годом.
|Свитальский: Новая Армения должна уделять серьезное внимание вопросам прав человека
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|Генпрокурор Армении настаивает на аресте Роберта Кочаряна
|Президент ФРГ посетит Армению по приглашению армянского коллеги
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|РПА: Ряд высказываний и.о. премьер-министра Армении переходят все допустимые границы политической борьбы
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|Давид Шахназарян: Заявление Сасуна Микаеляна об Арцахе является частью политической программы Никола Пашиняна
|Пашинян: Логика внешней политики Армении должна сводиться к тому, что полагаться надо только на себя
|Левон Барсегян: итог предстоящих выборов предопределен революционной эйфорией
|Зограб Мнацаканян: Нам нужно приложить все усилия, чтобы ПАЧЭС оставалась деполитизированной структурой
|Посол Болгарии в РА: Болгарский кинематограф приобретает все более широкую известность в Армении
|В рамках заседания ПАЧЭС в Ереване между делегатами России и Украины произошла перепалка
|Генпрокуратура Армении напомнила политическим силам и гражданам об уголовной ответственности за избирательные взятки
|Владимир Елканов: Интенсивность боевой подготовки 102-ой РВБ в Армении в 2018 году увеличилось вдвое
|Асаф Гаджиев: Конфликты в регионе препятствует полномасштабному использования потенциала ПАЧЭС
|Ара Баблоян: Армения заинтересована в развитии многостороннего экономического сотрудничества в регионе
|Пашинян готов положить на асфальт тех, кто будет указывать народу, как ему голосовать
|Давид Шахназарян ставит под сомнение легитимность предстоящих парламентских выборов
|Начало 52-ого заседания Генассамблеи ПАЧЭС в Ереване ознаменовалось скандалом: 4 делегации отказались от медалей организации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 27 ноября
|Пашинян обрушился с критикой на карабахских чиновников, потребовав "не совать нос" в политику
|Церковь ответила Пашиняну
|Партия Сасна црер отреагировала на заявление Никола Пашиняна
|Бако Саакян встретился с армянскими предпринимателями и благотворителями России
|В Арцахе жестко отреагировали на заявление Сасуна Микаеляна, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны
|АРФ "Дашнакцутюн" вступила в перевыборную гонку со встречи с избирателями у памятника основателю Первой Республики Араму Манукяну
|Несколько членов правительства Армении по решения Пашиняна отправятся в неоплачиваемый отпуск для участия в агиткампании
|Посол Армении в Испании и Генсек UNWTO обсудили перспективы углубления сотрудничества
|МИД: Граждан Армении или армян среди пострадавших в результате обстрела в Алеппо нет
|Армен Саркисян: Я сделаю максимально возможное для обеспечения стабильности в Армении
|Повышение уровня безопасности РА и Арцаха, поощрение труда и инвестиций, преодоление бедности и обеспечение верховенства закона: блок "Мой шаг" представил свои приоритеты
|Политтехнoлог: Какая бы сила ни пришла к власти в Армении, она будет пророссийско-ориентированной, исходя из сложившихся реалий
|"Дашнакцутюн" презентовала свою предвыборную программу
|Политически силы верят в то, что в Армении пройдут свободные и объективные выборы
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|Никол Пашинян партии "Сасна Црер": Хочу вам напомнить, что сейчас у власти не слабовольный Серж Саргсян
|Арам Сафарян: Если правительство не представит конкретную программу действий, то после декабрьских выборов Армению ждут новые досpочные выборы
|Армению в межправительственном совете ЕАЭС представит Арарат Мирзоян
|РПА: Для Никола Пашияна интересы блока "Мой шаг" важнее, чем интересы Армении
|Никол Пашинян Республиканской партии: Вы не имеете морального права говорить об армии
|Армен Ашотян: 9 декабря Никола Пашиняна ждет большой сюрприз
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