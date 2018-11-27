Вторник, 27 Ноября 2018 19:51

АрмИнфо. Рабочая группа Совета Европейского Союза по странам Восточной Европы и Центральной Азии провела встречу с Омбудсменом Армении Арманом Татояном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ЕС, гостям представили широкий спектр вопросов, связанных с правами человека в Армении. Особо была подчеркнута важность взаимодействия с ЕС, в частности в рамках программы по бюджетному содействию прав человека. Представители рабочей группы выразили надежду, что в скором времени в Армении будет принят закон по борьбе с дискриминацией, соответствующий международным стандартам. Они также призвали Омбудсмена сделать более услышанными свои призывы по части осуждения сеяния вражды и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества.

Состоялся обмен мнениями по вопросу реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, реформ в сфере юстиции, а также гармонизации приоритетов защитника прав человека. Представители ЕС заверили, что Брюссель содействует демократическим процессам в Армении.