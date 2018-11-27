Вторник, 27 Ноября 2018 19:50

АрмИнфо.Сегодня Армения и армянский народ нуждаются в экономической революции. Об этом 27 ноября на предвыборной встрече с жителями города Абовян заявил лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

По его словам, партия разработала и представила на суд общественности свою предвыборную программу, которая охватывает

практически все сферы. Это то, продолжил Гагик Царукян, чего ждет армянский народ, каждый представитель которого хочет работать, жить в нормальных условиях, содержать свои семьи, с чистой совестью смотреть в глаза своих детей и родителей, закрывать свои кредиты, оплачивать учебу детей в вузах, отмечать дни рождения и справлять крестины. Как отметил лидер партии, сегодня Армения оказалась в сложном положении, и лишь объединив усилия, можно решить все проблемы, которые имеются практически во всех сферах и которые требуют урегулирования.

Гагик Царукян подчеркнул, что в случае победы на выборах "Процветающая Армения" создаст условия для решения многих вопросов, в том числе, сокращения процентных ставок по кредитам. По его словам, недопустимо, когда кредитные ресурсы, привлекаемые для улучшения жизненных условий граждан, становятся для них тяжелой обузой. "Я хочу, чтобы дети жили в благополучной, могущественной, обеспеченной стране, чтобы создавались условия для свободного предпринимательства, развития науки, здравоохранения, образования", - подчеркнул глава партии, подчеркнув важность привлечения инвестиций. "Здесь важно, чтобы не мы просили о приходе инвесторов, а чтобы сами инвесторы рвались в Армению", - подчеркнул Гагик Царукян. Он также добавил, что лишь при формировании определенных объемов инвестиционного портфеля можно будет поднимать вопрос об изменениях в налоговом законодательстве.

Лидер партии выразил уверенность в том, что все в конечном итоге будет хорошо. "Мы не позволим, чтобы было плохо, и все, что в моих силах, будет осуществлено", - заключил Гагик Царукян.

Напомним, что список партии "Процветающая Армения" на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах возглавляет Гагик Царукян. За ним следуют Микаел Мелкумян, Артур Григорян, Наира Зограбян и Тигран Уриханян. В список "ПА" включены 169 кандидатов.