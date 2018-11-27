Вторник, 27 Ноября 2018 19:43

АрмИнфо.Граждане должны сделать выбор, руководствуясь разумом и интеллектом, а не только под воздействием лозунга <Духов>. Об этом на встрече с представителями образования, науки и культуры в рамках предвыборной агитации 27 ноября заявил лидер партии <Оринац еркир> Артур Багдасарян.

По его словам, за партию <Оринац еркир> проголосуют те избиратели, которые умеют думать, способны анализировать и принимать взвешенные решения. <Перед страной сегодня стоят серьезные вызовы. Те изменения, которые произошли в Армении, требуют подкрепления и продолжения. Для решения проблем в сфере здравоохранения, социально-экономической, культурной сферах в парламенте должны быть такие силы, которые имеют опыт и способны направлять власти в нужном русле>, - отметил лидер партии.

Артур Багдасарян уверен, партия <Оринац еркир> многолетней деятельностью доказала свою состоятельность.