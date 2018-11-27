Вторник, 27 Ноября 2018 19:41

АрмИнфо. Находящийся с официальным визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян принял участие в обсуждениях, организованных Мюнхенской конференцией по безопасности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, в ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам глобальной безопасности, быстротечных изменений, происходящих в мире, текущих вызовах и угрозах, а также возможностей противостояния им.

Саркисян в ходе своего выступления подчеркнул, что Армения открыта для сотрудничества и готова стать площадкой для различных обсуждений.