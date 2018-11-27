Вторник, 27 Ноября 2018 19:39

АрмИнфо. Вопрос Нагорного Карабаха решится так, как того захочет народ. Об этом 27-го ноября в Степанаване, в ответ на заявление кандидата в депутаты от РПА Давида Шахназаряна, заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"Я первый руководитель Армении, который сказал следующее: ни один руководитель Армении, ни одна власть не может решить вопрос Карабаха, поскольку только народ может решать этот вопрос. Если будет предложено такое решение, которое, по моему мнению, будет приемлемым, я обсужу это предложение с народом", - сказал Пашинян. Помимо этого, как указал Пашинян, позицию по урегулированию конфликта Нагорного Карабаха может представить только руководство Арцаха. "Я и другие руководители Армении можем вести переговоры лишь от имени Армении. Я пригласил руководство Арцаха, весь комсостав вооруженных сил, представителей политической элиты, подробно изложив все существующие обстоятельства переговорного процесса. Чем больше людей будут владеть информацией о Карабахском вопросе, тем лучше, поскольку тут не может быть тайн для народа - даже, учитывая нюансы, связанные с вооруженными силами и дипломатическим корпусом. Прежде таких встреч не было", - заявил лидер предвыборного списка блока "Мой шаг". Коснувшись темы возможных уступок, Никол Пашинян заявил: "Я несколько раз публично говорил, что неприемлемо, когда международные представители приезжают и спрашивают: Армения готова пойти на уступки? Я говорил, что Армения на этот вопрос ответит тогда, когда международная общественность задаст тот же вопрос Азербайджану", - сказал Пашинян. Он также сказал, что его основной целью является сделать ВС страны самыми боеспособными в регионе. "Кроме того, я являюсь первым руководителем Армении, который не хочет вовлекать армию в политику. Я дал четкое указание министру обороны, чтобы при голосовании военнослужащие действовали по собственному усмотрению",- заверил Пашинян. Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции экс-глава Министерства нацбезопасности РА, экс-член правления оппозиционной партии "Армянское общенациональное движение", а ныне кандидат в депутаты от экс-правящей Республиканской партии (РПА) Давид Шахназарян заявил, что действующая власть в Армении представляет большую угрозу для Арцаха, чем Азербайджан со всеми своими вооруженным силами. По словам Шахназаряна, заявление члена предвыборного блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна о том, что победа народа в революции важнее Арцахской освободительной войны, является частью политической программы Никола Пашиняна согласно формуле "Власть взамен Арцаха". Таким образом, по его словам, устами Сасуна Микаеляна было высказано то, что является политической целью нынешней власти. "Не перестану повторять, что так называемая революция стала абсолютным злом для двух армянских государств", - подчеркнул он.