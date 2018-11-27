Вторник, 27 Ноября 2018 17:55

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 27 ноября встретился с депутатом Исламского консультативного совета (Меджлиса) Ирана Масуме Агапуром Али Шахи, находящимся в Ереване для участия в работе 52-й пленарной сессии ПАЧЭС.

Как сообщает пресс-служба парламента, высоко оценив добрососедские армяно-иранские отношения, спикер Национального Собрания подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества в их дальнейшем углублении и укреплении, в частности активной работы групп дружбы. Глава парламента оценил благожелательное отношение властей и народа ИРИ к представителям местной армянской общины. По словам Баблояна, будучи полноправными гражданами Ирана, своей деятельностью в различных сферах они вносят ощутимый вклад в развитие страны.

Обратившись к региональным проблемам, спикер подчеркнул важность совместных усилий в деле обеспечения стабильности и мира, в которых большая роль отведена также парламентским структурам.

Поблагодарив за встречу, Масуме Агапур Али Шахи передал Баблояну приветствие председателя Меджлиса ИРИ Али Лариджани. Он отметил, что иранская сторона высоко ценит отношения с Арменией.

Депутат особо выделил взаимодействие между парламентами двух стран, выразив надежду, что сложившиеся традиции и впредь будут продолжены. Масуме Агапур Али Шахи также оценил вклад армянской общины во внутреннюю жизнь Ирана, подчеркнув ее роль в укреплении двусторонних связей. Стороны подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия в различных форматах, взаимных визитов и встреч.