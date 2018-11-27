Вторник, 27 Ноября 2018 17:44

АрмИнфо. "Я вижу попытку продолжения политики РПА", - заявил в интервью РИА первый номер в пропорциональном списке Республиканской партии Виген Саркисян, отвечая на вопрос о том, что его беспокоит в действиях новых властей больше всего.

"Объявлено, что внешнеполитический курс меняться не будет, бюджет на 2019 года заявлен в соответствии с заявкой трехлетнего планирования среднесрочной бюджетной программы, подготовленной нашей партией в свое время. По основным вопросам, беспокоящим население, по всей видимости, заявлена схожесть курсов. Что касается качества исполнения, это меня очень беспокоит, потому что мы видим не просто неопытную команду, мы видим команду людей, которые в принципе не подготовлены к принятию государственных решений, и каждый из них возглавляет огромный сегмент в сфере госуправления. Есть очень высокий рейтинг доверия к руководителю правительства. Личный рейтинг премьер-министра, действительно, зашкаливает, и люди связывают с ним большие надежды. Очень хочется, чтобы у него все получилось, потому что в конце концов заявленные им идеалы благородны - благосостояние страны, новые возможности для молодежи. Но, к сожалению, то, что происходит, не совсем соответствует тому, что заявлено, и очень многое из того, что озвучивается в эти дни вызывает серьезную тревогу. Например, планы по сокращению 150 тысяч служащих - это огромнейшая цифра, это практически каждый четвертый работающий человек в стране. Это поспешное решение - сократить половину министерств в правительстве",- заявил Саркисян.

Он также заверил, что в борьбе с коррупцией также нет реальных результатов. "Пока сильно смахивает на селективное правосудие и борьбу с политическими конкурентами",- отметил Саркисян.

По его словам, есть также тревожные сигналы во внешней политике. При этом Саркисян выразил надежду на то, что ситуацию, возможно, удастся урегулировать. Касаясь программы РПА, он заявил, что есть целый ряд вопросов, которые для нас принципиальны, которые будут оставаться в приоритете нашей политической повестки. "Это вопрос урегулирования в Карабахе, которое должно обеспечивать безопасность и право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, его полную реализацию. Это обороноспособность нашей страны, вопросы, связанные с армией, безопасностью. РПА традиционно играла ключевую роль в деле армейского строительства на протяжении десятилетий. Конечно, эта тема не может быть для нас безразличной. Что касается науки, образования, медицины, то есть "человеческого измерения", то мы за прошедшие годы сделали очень много в этих направлениях",- резюмировал Саркисян.