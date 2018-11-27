Вторник, 27 Ноября 2018 17:09

АрмИнфо.Все вопросы в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны решаться на основе консенсуса. Об этом 27 ноября журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о разногласиях, возникших в ОДКБ по кандидатуре генерального секретаря Организации.

По словам дипломата, се вопросы в ОДКБ должны и будут решаться на консенсусной основе с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

"Именно тогда организация будет наилучшим образом служить своим целям", - отметил посол, добавив, что все страны заинтересованы в том, чтобы Организация работала и вносила свой вклад в обеспечение общей безопасности стран ОДКБ. "Остальное давайте оставим лидерам наших государств", - отметил посол, выразив уверенность в том, что вопрос будет решен и Организация выйдет из этой ситуации еще более окрепшей.

Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым рассказал о деталях саммита ОДКБ в Астане. В частности, говоря о возможности назначении нового руководителя ОДКБ, Лукашенко отметил, что вариантов было много. "И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, или кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ - очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. Справится ли Армения?", - сказал президент Беларуси, выразив надежду на получение ответа на саммите глав государств 6 декабря.

Это заявление вызвало негативную реакцию Еревана. Так, 16 ноября и.о. премьер- министра РА Никол Пашинян заявил, что собирается потребовать от президентов Беларуси и Казахстана - Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева относительно их заявлений по генсеку ОДКБ. До этого, 13 ноября на пресс-конференции в Ереване пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись обсуждения президентом Беларуси с послом Азербайджана вопросов внутренней повестки ОДКБ, и корректности этого шага с точки зрения Еревана, особенно если учесть, что вопросы обсуждались с недружественной для Армении страной, в частности, сказала: "Армения рассматривает ОДКБ как площадку обсуждения интересов шести стран. Подобного рода явления свидетельствуют о том, что внутри организации есть проблемы, нуждающиеся в устранении. В Ереване считают, что подобного рода обсуждения некорректны".