Вторник, 27 Ноября 2018 16:34

АрмИнфо. Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный блок "Мой шаг", в ходе встречи с избирателями в Ванадзоре заявил, что расхождений между обществом и правительством по урегулированию нагорно- карабахского конфликта нет.

Пашинян возмутился тем обстоятельством, что с тех пор, как он был избран премьером, некоторые постоянно сигнализируют об уступках и принуждениях. "Я уже с трибуны задавал вопрос, о чём они вообще говорят - прежние власти, которые не могли представлять достойно Армению в переговорном процессе по урегулированию нагорно­карабахского конфликта", - сказал и.о. премьера.

Вместе с тем он вновь заверил, что Республиканская партия Армении в период своего пребывания у власти утратила гарантии безопасности страны как с внутриполитической, так и с внешнеполитической точек зрения. "Власть, разграбившая армию, какое право имеет говорить о безопасности? По урегулированию нагорно-карабахского конфликта между желаниями народа и правительства нет расхождений. Мы хотим урегулировать карабахский вопрос также, как хочет каждый из вас, не на йоту не сомневайтесь в этом. Но это потребует усилий с нашей стороны, мы должны много работать и увеличить государственные доходы. Должно увеличиться число налогоплательщиков, чтобы наш бюджет не был нищенским, а увеличивался", - сказал Пашинян.

Вместе с тем он выразил убеждение, что нужно продолжить борьбу с коррупцией и возвращенные награбленные средства должны быть направлены на усиление Вооруженных сил. И.о. премьера заверил, что не хочет нарушать презумпцию невиновности - ни семьи Саргсянов, ни Кочарянов, но эти деньги должны быть возвращены и направлены на усиление армии.

Он также возмутился заявлением представителя Бюро АРФД Гранта Маркаряна о том, что с мая текущего года поставки вооружения в Армению не осуществлялись. "Хочу разочаровать вас, так как поставки осуществляются в естественном русле в соответствии с планом", - сказал он, добавив, что в отличие от АРФД и РПА, армянский народ всегда готов до последнего стоять на защите родины.